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Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Geçin ve imam Uçar'a 'paylaşım' tepkisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.06.2018 15:14 | Son Güncelleme

BODRUM'un Ortakent -Yahşi Mahallesi'ndeki Yalı Camisi imamı Ali Uçar ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin'in Twitter hesaplarından yaptıkları siyasi içerikli paylaşımlar tepkilere neden oldu.

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Geçin ve imam Uçar'a 'paylaşım' tepkisi

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'un Ortakent -Yahşi Mahallesi'ndeki Yalı Camisi imamı Ali Uçar ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin'in Twitter hesaplarından yaptıkları siyasi içerikli paylaşımlar tepkilere neden oldu. CHP İlçe Başkanı Recai Seymen, Bodrum Kaymakamlığı'nı göreve davet edip, Uçar ve Geçin'e, "Siyaset yapacaksanız bulunduğunuz mevkileri derhal boşaltın" çağrısında bulundu.
Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin ve Ortakent-Yahşi Yalı Camisi İmamı Ali Uçar'ın Twitter hesaplarından 'DavanaSahipÇık' hashtagi ile yapılan, iktidarı destekleyen siyasi içerikli paylaşımlara CHP İlçe Başkanı Recai Seymen basın açıklaması yaparak tepki gösterdi. Seymen, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin'in Twitter hesabından, AK Parti'nin 'Vakit Türkiye Vakti', 'Davana Sahip Çık' sloganlarını, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü twitter hesaplarını etiketleyerek paylaşan Emin Geçin'in, bir diğer paylaşımında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Başdanışmanı Mustafa Varank başta olma üzere Milli Eğitim Bakanlığı üst düzey bürokratlarını etiketleyerek yapmasının ise bir 'yaranma çabası' olarak algılandığını söyledi. Seymen, Ortakent-Yahşi Yalı Camisi imamı Uçar'ın da iktidarı öven, destekleyen paylaşımları Twitter hesabından yaymasını da eleştirdi. Seymen şöyle devam etti:
"24 Haziran seçimleri öncesi kaybedeceğini anlayan iktidar partisi, kamu gücünü ve kaynaklarını sonuna kadar kullandığı yetmediği gibi önce Bodrum Ortakent-Yahyi Mahallesi'nde imam olarak görev yapan, aynı zamanda 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Bodrum İlçe Seçim Kurulu'nca sandık başkanlığı görevi verilen İmam Ali Uçar'ın sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşımlar, sonrasında Muğla İl Milli Eğitim Müdürü, dün ise Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü attığı twitlerle iktidar partisine destek olmak istemektedirler. İktidar partisinin propagandasına alet olup taraf olmak asla göreviniz değildir. Daha dün FETÖ terör örgütü soruşturmasından geçici görevden uzaklaştırılan, kendi koltuğunu korumak adına iktidar yalakalığı yapan Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin'i kınıyor ve istifaya davet ediyoruz. Eğer siyaset yapacaksanız bulunduğunuz mevkileri derhal boşaltın. Ayrıca bu duruma Bodrum Kaymakamı'nın da hassasiyet göstermesini ve ivedilikle gerekeni yapmasını bekliyoruz."
Öte yandan Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin'in "Vakit Türkiye Vakti, Davana Sahip Çık" paylaşımlarını tepkiler üzerine silmesi dikkati çekti. Göreve geldiğinden bu yana çeşitli nedenlerle bir çok soruşturma geçiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, 11 Kasım 2016 tarihinde açığa alınmış, 16 Ocak 2017 tarihinde ise görevine iade edilmişti.

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Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Geçin ve imam Uçar'a 'paylaşım' tepkisiBodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Geçin ve imam Uçar'a 'paylaşım' tepkisi

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