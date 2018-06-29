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Bodrum'da CHP'lilerden Soylu'nun açıklamalarına tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.06.2018 19:10 | Son Güncelleme

CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole almayın talimatı verdim" sözlerini eleştirerek, "Soylu, bu sözleriyle toplumsal çatışma ve kaos çağrısı yapmıştır.

Bodrum'da CHP'lilerden Soylu'nun açıklamalarına tepki

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole almayın talimatı verdim" sözlerini eleştirerek, "Soylu, bu sözleriyle toplumsal çatışma ve kaos çağrısı yapmıştır. Bu sorumsuz ve hadsiz tutum, açıkça ateşle oynamaktır" dedi.
Bodrum Belediye Meydanı'nda bir araya gelen CHP Bodrum İlçe Teşkilatı üyeleri, basın açıklaması yaptı. Ellerinde Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla açıklamaya katılan CHP'liler adına açıklamayı, İlçe Başkanı Recai Seymen yaptı. Şehitlerin siyasi partilerin değil, milletin evladı olduğunu söyleyen İlçe Başkanı Seymen, şöyle konuştu:
"Elinizde vatan sevgisi ölçer cihaz mı var da kimin ne kadar vatansever olduğuna karar veriyorsun? Bizlerin vatan sevgisini ölçmek birilerinin hakkı da değildir, haddi de değildir. Şehit, bu vatanda yaşayan, ülkesini seven, bayrağını seven herkesin şehididir. Bu milletin o acıyı paylaşmak istemesi kadar doğal bir şey olamaz. Daha yeni tamamlanan seçimlerin toplumda gerilimleri yok edip, sükunet ve huzuru tesis etmesi beklenirken, toplumu terörize eden bu açıklama, eğer densiz bir çıkış değilse o zaman yeni dönemin çatışma ve kaos üzerinden kurgulandığının delilidir. Terörün kökünün kazınması ve bir daha şehitlerimizin gelmemesi en büyük arzumuzdur. Ancak şehit cenazeleri olması durumunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün yöneticilerimiz, milletvekillerimiz, il başkanlarımız ve örgütlerimiz tam kadro halinde orada şehitlerimizin huzurunda olacaklardır. Hiç kimsenin bunu engellemeye gücü yetmeyecektir. Ortaya çıkabilecek olayların tek sorumlusu Süleyman Soylu ve ona imkan veren iktidardır. Ülkemin, makam ve mevki sahibi şahsiyetleri kin ve nefret dilinden uzak durup, birleştirici ve bütünleştirici olmak zorundadır. Eğer yapamıyorlarsa derhal istifa etmelidirler."

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Bodrum'da CHP'lilerden Soylu'nun açıklamalarına tepkiBodrum'da CHP'lilerden Soylu'nun açıklamalarına tepkiBodrum'da CHP'lilerden Soylu'nun açıklamalarına tepki

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