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Boğaziçi Üniversitesi'nde Afrin programı sırasında çıkan olay

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2018 12:29 | Son Güncelleme

Anadolu-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Güçlü: - "(İşgalin, katliamın lokumu olmaz) yazan pankart açacak kadar hainleşen sözde öğrenci güruhuna ve benzer yapıda olanlara disiplin cezası vermek için mahkeme kararı bekleyen veya 'Anayasa ya da kanun değişikliği yapmak lazım.' diyerek kamuoyunu oyalayan üniversite yönetimlerini daha fazla kamusal vicdanı yaralamamaları hususunda uyarıyoruz"

Anadolu-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Mustafa Güçlü, Boğaziçi Üniversitesi'nde Afrin programı sırasında çıkan olaylara ilişkin, "(İşgalin, katliamın lokumu olmaz) yazan pankart açacak kadar hainleşen sözde öğrenci güruhuna ve benzer yapıda olanlara disiplin cezası vermek için mahkeme kararı bekleyen veya 'Anayasa ya da kanun değişikliği yapmak lazım.' diyerek kamuoyunu oyalayan üniversite yönetimlerini daha fazla kamusal vicdanı yaralamamaları hususunda uyarıyoruz." ifadesini kullandı.

Güçlü, yaptığı yazılı açıklamada, bilim yuvası olması gereken üniversitelerin, her geçen gün terör olayları ile özdeşleşmesini üzülerek gördüklerini belirtti.

Ege Üniversitesinde daha önce Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun hunharca katledildiğini anımsatan Güçlü, Boğaziçi Üniversitesinde de Afrin'de gerçekleştirilen Zeytindalı Harekatı'nda şehit olanlar için anma etkinliği yaparak, lokum dağıtan vatansever gençlere saldırıldığını kaydetti. Güçlü, şu değerlendirmede bulundu:

"(İşgalin, katliamın lokumu olmaz) yazan pankart açacak kadar hainleşen sözde öğrenci güruhuna ve benzer yapıda olanlara disiplin cezası vermek için mahkeme kararı bekleyen veya 'Anayasa ya da kanun değişikliği yapmak lazım.' diyerek kamuoyunu oyalayan üniversite yönetimlerini daha fazla kamusal vicdanı yaralamamaları hususunda uyarıyoruz. Artık 'Topu siyasi iktidara atıyormuş gibi yaparak, sorumluluktan kaçarak, topu taca atmaya devam etmekten vazgeçin' diyoruz. Yapılması gereken açık beyan ortadadır. Kimsenin aklı ile oynamaya kalkmayın. Vatan hainlerini sözde fikir özgürlüğü örtüsü altında pervasızca korumaktan artık vazgeçin."

Öğrencilerin disiplin işlerine ilişkin kanun maddelerini hatırlatan Güçlü, mahkeme süreci bitene kadar terörist zihniyetli kişilerin üniversiteyi karıştırmaya devam edeceğini, okuldan mezun olma hakkı kazanacağını kaydetti.

Güçlü, bu kapsamda, Yükseköğretim Kurumunun Disiplin Suçları Yönetmeliği'nin 9. maddesinin yeniden düzenlenmesini istedi.

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Afrin programı Anadolu-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Mustafa Güçlü Boğaziçi Üniversitesi

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