Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Boğaziçi Üniversitesi'nde Afrin programı sırasında çıkan olaylar sonrası tutuklanan öğrencilere ilişkin, "Saray iktidarı üniversiteli gençleri korkutarak baskı altına almayı hedeflemektedir. 'Komünist gençlere eğitim hakkı vermeyeceğiz.' diyen Erdoğan'a karşı eğitim hakkına sonuna kadar sahip çıkacağız." dedi.

Tüm, Mecliste partisinin Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu ile düzenlediği basın toplantısında, Boğaziçi Üniversitesi'nde Afrin programı sırasında çıkan olaylarda herhangi bir fiziksel saldırı unsuru bulunmadığını savundu.

Üniversitelere barışçıl bir ortamın hakim olmasını istediklerini dile getiren Tüm, "'O komünistlere üniversitede okuma hakkı vermeyeceğiz'" demenin "açıkça bir nefret suçu." olduğunu savundu.

Üniversitelerde baskı kurulmaya çalışıldığını iddia eden Tüm, tutuklanan Boğaziçi Üniversiteli öğrencilere destek için imza kampanyası düzenleyen öğrencilerin de gözaltına alındığını öne sürdü.

Olaylarda herhangi bir fiziksel şiddet yaşanmadığının altını çizen Tüm, "Sarayın ve havuz medyasının Boğaziçi Üniversitesine yönelik saldırısı, şehitlerimizle ilgili değildir. Saray iktidarı, üniversiteli gençleri korkutarak baskı altına almayı hedeflemektedir. 'Komünist gençlere eğitim hakkı vermeyeceğiz.' diyen Erdoğan'a karşı eğitim hakkına sonuna kadar sahip çıkacağız. Üniversiteler, halkın ve gençlerindir. Halkın vergileriyle kurulan okullardır. Gençler, sizin deyiminizle, çatlasanız da patlasanız da bu baskılara asla boyun eğmeyeceklerdir. " diye konuştu.

Eğitimin anayasal bir hak olduğuna işaret eden Tüm, tutuklanan öğrencilerin bir an önce serbest bırakılmasını istedi.