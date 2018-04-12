Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, üniversitelerde barışçıl bir ortamın hüküm sürmesinden yana olduklarını belirterek, "Ancak AKP üniversitelerdeki baskıcı uygulamalarıyla barışı ve özgürlüğü yok etmektedir." iddiasında bulundu.

Tüm, partisinin İstanbul milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Ali Şeker, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Muğla Milletvekili Nurettin Demir ve Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak ile Boğaziçi Üniversitesinde Afrin etkinliği sırasında çıkan olaylar sonrası tutuklanan bazı öğrencilerin aileleriyle basın toplantısı düzenledi.

İfade özgürlüğü ve eğitim hakkı hiçe sayılan öğrencilerin "terörist" ve "vatan haini" gibi ifadelerle hedef gösterildiğini ileri süren Tüm, tutuklama kararlarını doğru bulmadıklarını söyledi. Tüm, "Biz CHP olarak üniversitelerde barışçıl bir ortamın hüküm sürmesinden yanayız. Ancak AKP, üniversitelerdeki baskıcı uygulamalarıyla barışı ve özgürlüğü yok etmektedir." diye konuştu.

Olaylarda fiziki şiddetin yaşanmadığını iddia eden Tüm, tutuklu öğrencilerin anayasaya dayanan eğitim haklarının savunulmasını, bir an önce serbest bırakılmalarını istedi.