HABER

Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2018 15:01 | Son Güncelleme

CHP Balıkesir Milletvekili Tüm: - "Üniversitelerde barışçıl bir ortamın hüküm sürmesinden yanayız. Ancak AKP üniversitelerdeki baskıcı uygulamalarıyla barışı ve özgürlüğü yok etmektedir"

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, üniversitelerde barışçıl bir ortamın hüküm sürmesinden yana olduklarını belirterek, "Ancak AKP üniversitelerdeki baskıcı uygulamalarıyla barışı ve özgürlüğü yok etmektedir." iddiasında bulundu.

Tüm, partisinin İstanbul milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Ali Şeker, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Muğla Milletvekili Nurettin Demir ve Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak ile Boğaziçi Üniversitesinde Afrin etkinliği sırasında çıkan olaylar sonrası tutuklanan bazı öğrencilerin aileleriyle basın toplantısı düzenledi.

İfade özgürlüğü ve eğitim hakkı hiçe sayılan öğrencilerin "terörist" ve "vatan haini" gibi ifadelerle hedef gösterildiğini ileri süren Tüm, tutuklama kararlarını doğru bulmadıklarını söyledi. Tüm, "Biz CHP olarak üniversitelerde barışçıl bir ortamın hüküm sürmesinden yanayız. Ancak AKP, üniversitelerdeki baskıcı uygulamalarıyla barışı ve özgürlüğü yok etmektedir." diye konuştu.

Olaylarda fiziki şiddetin yaşanmadığını iddia eden Tüm, tutuklu öğrencilerin anayasaya dayanan eğitim haklarının savunulmasını, bir an önce serbest bırakılmalarını istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Tanrıkulu da barışçıl protesto hakkını kullanan öğrencilerin hedef gösterildiğini, bunun hukuk devletinde kabul edilemez olduğunu söyledi.

Bursa Milletvekili Sarıbal, AK Parti'nin hayatın her alanında kontrolü kendi eline almak istediğini, üniversitelere yönelik baskıcı yaklaşımların da bunun bir ürünü olduğunu savundu.

Muğla Milletvekili Demir ise iktidarın farklı görüşlere tahammül edemediğini, bunun Türkiye'ye yakışmayan bir yaklaşım olduğunu ileri sürdü.

Aileler de tutuklu çocuklarının serbest bırakılmasını talep etti.

Tutuklu gençlerden Yusuf Noyan Öztürk'ün annesi Belgin Öztürk konuşması sırasında fenalaştı. Milletvekillerinin yardımıyla bina içine alınan Öztürk, burada bir süre dinlendi.

Kılıçdaroğlu ve Akşener'den görüşmenin ardından açıklamaKılıçdaroğlu ve Akşener'den görüşmenin ardından açıklama
Vekillere 'oda' YasağıVekillere 'oda' Yasağı
Osmangazi Üniversitesi rektörü istifa ettiOsmangazi Üniversitesi rektörü istifa etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Boğaziçi Üniversitesi CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm tutuklu öğrenciler

En Çok Okunan Haberler

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

Araç sahiplerine kötü haber! Bir büyük zam daha...

Araç sahiplerine kötü haber! Bir büyük zam daha...

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

İlginizi Çekebilir

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili haber var!

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili haber var!

İYİ Parti'den son dakika ittifak açıklaması: Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile anlaştık

İYİ Parti'den son dakika ittifak açıklaması: Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile anlaştık

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti ile MHP'yi bölen önerge!

AK Parti ile MHP'yi bölen önerge!

HDP ve CHP ile ittifak yapacak mı? Parti Meclisi kararını verdi

HDP ve CHP ile ittifak yapacak mı? Parti Meclisi kararını verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya restleşmesi hakkında ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya restleşmesi hakkında ilk yorum

AK Partili Belediye Başkanı Muhammet Toptaş hayatını kaybetti

AK Partili Belediye Başkanı Muhammet Toptaş hayatını kaybetti

Vekillere 'oda' Yasağı

Vekillere 'oda' Yasağı

Erken seçim konuşulurken gündeme bomba gibi düşecek iddia

Erken seçim konuşulurken gündeme bomba gibi düşecek iddia

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.