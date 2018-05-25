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Bölge Mahkemesi, HDP'nin 4 vekil adayının cezasını onadı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.05.2018 16:26 | Son Güncelleme

 HDP'nin 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı olarak adını YSK'ya bildirdiği 4 ismin, Diyarbakır'da yargılandıkları KCK ana davasında aldıkları cezalar, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'nce onandı.

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- HDP'nin 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı olarak adını YSK'ya bildirdiği 4 ismin, Diyarbakır'da yargılandıkları KCK ana davasında aldıkları cezalar, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'nce onandı.
Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2009 yılında açılan soruşturma kapsamında açılan KCK ana davasında yargılanan HDP'lilere ve DBP'lilere Mart 2017'de verilen cezaları, yapılan temyiz başvurusu üzerine inceleyen Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, kararını açıkladı. Mahkeme, yerel mahkemenin kararına itiraz eden 139 sanık hakkında verilen hükümleri inceleyerek, aralarında HDP milletvekili adaylarının da yer aldığı 89 sanık hakkındaki mahkumiyeti onadı.
Mahkumiyeti onananlar arasında HDP'nin 24 Haziran seçimleri için Van'dan 5'inci sırada aday gösterdiği Tayip Temel, Mardin'den 2'inci sıradan aday gösterdiği Pero Dündar, Diyarbakır'dan 9'uncu sıradan aday gösterdiği Musa Farisoğullları ve Hakkari'den 1'inci sıradan aday gösterdiği halen tutuklu olan Leyla Güven de yer aldı.
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, 2 gün önce de Batman'dan 1'inci sıradan aday gösterilen tutuklu Diyarbakır milletvekili İdris Baluken'in cezasını onamıştı.

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