İZMİR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Kürtlerin PKK gibi bir sorunu var. Türklerin de PKK gibi bir sorunu var. PKK'nın asla Kürtlerle ilgili bir derdi olmadı. Bölgenin geri kalmasının sebebi terör örgütüdür. Oradaki acıların yaşanmasının asıl sebebi terör örgütüdür. O zaman yapmamız gereken o terör örgütünü milletle devlet arasından çıkarıp atmaktır. Bunu da yapıyoruz. Çok mesafe aldık." dedi.

Yıldırım, AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen "Doğu ve Güneydoğu Buluşması"nda, yaptığı konuşmada, siyasetin herkesin hakkı olduğunu belirtti.

Siyasetin de kuralları olduğuna işaret eden Yıldırım, "Eğer üniter yapıyı hedef alıyorsanız, milletin birliğini, beraberliğini gözetmiyorsanız, etnik temelde ayrılıkçı bir siyaset çizgisi üzerindeyseniz bu bizim Anayasamıza da örfümüze, adetimize, devlet yapımıza da aykırı." ifadesini kullandı.

HDP'nin "7 Haziran seçimi" öncesi çok güzel söylemler ortaya koyduğunu belirten Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

"HDP, 'ben Türkiye partisi olacağım', 'biz bütün milletimizi kucaklayacağız' dedi. Vatandaş da onu memnuniyetle karşıladı, iyi oy verdi, 81 milletvekili aldılar. Bir şanstı ama sonrası gelmedi. Hemen sonra gördük ki HDP, iradesi kendinde değil. Terör örgütünün emrinden kurtulma şansı yok, emirleri oradan alıyor. Hatırlayın, art arda açıklama yapıyorlardı, 'PKK sizi tükürükle boğar' diyordu. Eş başkanı diyordu ki 'PKK'lıların cenazesine gitmeseniz sizi cezalandırırım.' İnsanlar, hepimiz şaşırdık, büyük hayal kırıklığı yaşadık. 2 gencecik polisimiz görevinden çıkmış evinde istirahat ederken kafalarına sıkıp şehit ettiler. Ondan sonra 'ne çözümü kardeşim'. Ondan sonra hendek, çukur olayları, isyana çağrılar. Büyük acılar yaşandı, büyük kayıplara uğradık. Şimdi onu telafi etmekle meşgulüz."