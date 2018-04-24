Bomba iddia: 3 parti anlaştı! Abdullah Gül aday olacak

Türkiye yazarı: Gül kulak memesi kıvamına geldi, teklifi kabul edecek; üç parti ittifakta anlaştı

Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur, 24 Haziran'da gidilecek erken seçimde muhalefetin ortak adayının 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün olduğunu öne sürdü. Uğur, "Abdullah Gül şu anda kulak memesi kıvamına geldiğinden kendisine yapılan bu teklifi kabul edecek. Bu arada üç muhalif parti de parlamento seçimlerinde ittifak yapacak. Malum, bunun için artık sadece 5-6 gün kaldı yasal olarak" dedi.

Uğur, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu seçimdeki en büyük kâbusu milletvekili seçilemeyecek olması. Cumhurbaşkanlığına aday olmaktan korkmasının sebebi bu. Milletvekili seçilemezse CHP’nin başından da şutlanacağını biliyor" iddiasında bulundu.

KILIÇDAROĞLU NEDEN ADAY OLMUYOR?



"CHP kurmayları Kemal Bey'in bu kaygısını gidermek üzere çok düşündü, konuyla ilgili akıllarından Anayasa Mahkemesi’ne başvurmak da geçti" diyen Uğur, "Seçenekleri değerlendirdiler ama sonuçta başladıkları yere geri döndüler; Saadet Partisi’nin hacklenmiş Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun önerisine. Yani eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün muhalefetin ortak adayı olmasına" ifadesini kullandı.

3 PARTİ ANLAŞTI İDDİASI



Üç partini ittifak yapacağını belirten Uğur, "Malum, bunun için artık sadece 5-6 gün kaldı yasal olarak.Dün Karamollaoğlu ile Kılıçdaroğlu’nun yaptıkları toplantının ardından teklifi Gül’e resmen götürmek kaldı. Cuma gününe dek süre istediler. Bu arada Gül biraz daha hazırlanacak" yorumunda bulundu.