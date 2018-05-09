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"Borçlara yapılandırma, emekliye ikramiye" tasarısı Genel Kurulda

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.05.2018 20:37 | Son Güncelleme

CHP İzmir Milletvekili Temizel: - "Sürekli vergilerle, imar aflarıyla, banka borçlarıyla uğraşıyorsa bir toplum, bu ekonomik alanlarda insanların gücünü aşan veya hakkaniyete aykırı uygulamalar var demektir. Önce bu uygulamaları ortadan kaldıracaksınız" - MHP Denizli Milletvekili Ayhan: - "Tasarının bazı eksikliklerine rağmen kamu gelirlerinin artırılmasına katkı sağlayacak, vatandaşlarımızın beklentilerini karşılayacak bir düzenleme olduğunu değerlendirmekteyiz"

CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, "Sürekli olarak vergilerle, imar aflarıyla, banka borçlarıyla uğraşıyorsa bir toplum demek ki bu ekonomik alanlarda insanların gücünü aşan veya hakkaniyete aykırı uygulamalar var demektir. Önce bu uygulamaları ortadan kaldıracaksınız." dedi.

TBMM Genel Kurulunda "vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere dini bayramlar öncesi ikramiye ödenmesi, imar barışı, üniversitelerden kaydı silinenlere af" gibi düzenlemeleri de içeren, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine başlandı.

MHP Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, grubu adına tasarının tümü üzerinde söz aldı.

Ekonomik sorunların yönetilebilir olmaktan çıkmadan gerekli tedbirlerin alınmasının önemine işaret ederek, 24 Haziran seçimleri sonrasında el birliğiyle bu alana yoğunlaşılmasını beklediklerini dile getirdi.

Tasarıdaki düzenlemelerin büyük çoğunluğunun vatandaşları rahatlatacak, beklentilere cevap veren maddeler olduğunun altını çizen Ayhan, MHP olarak bu düzenlemeleri desteklediklerini söyledi.

Ayhan, şöyle konuştu:

"Bu düzenleme son bir yıl içindeki üçüncü yapılandırma düzenlemesidir. Önceki yapılandırmalardan faydalanmayanlar ya da ödemesini aksatanlara da af ve yeniden yapılandırma imkanı getirilmektedir. MHP'nin vergi affı, yapılandırmalar konusundaki görüşleri açık ve nettir. Bu konudaki tutumumuzu muhafaza etmeye devam ediyoruz. Burada endişeye sevk eden, yapılandırma ve af düzenlemelerine giderek daha sık fasılalarla ihtiyaç duyulması ve kapsamın her defasında biraz daha genişlemesidir."

Tasarıdaki bazı düzenlemelere de değinen Ayhan, sıklıkla başvurulan vergi yapılandırmalarının mükellef davranışlarına etkisinin iyi analiz edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ayhan, tasarıdaki emeklilere dini bayramlarda ikramiye verilmesi ve yaşlılık aylığının yükseltilmesi gibi düzenlemelerin benzerlerinin MHP'nin seçim beyannamelerinde de yer aldığına dikkati çekti.

Emin Haluk Ayhan, "Tasarının bazı eksikliklerine rağmen kamu gelirlerinin artırılmasına katkı sağlayacak, sosyal koruma tedbirlerini artıracak ve kentsel dönüşüme katkı sağlayarak vatandaşlarımızın beklentilerini karşılayacak bir düzenleme olduğunu değerlendirmekteyiz." dedi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu da grubu adına konuşmasında, sürekli aldatıldığını ifade eden bir hükümetin beka sorunuyla karşılaşmasının kaçınılmaz olduğunu savundu.

Beka sorununu ise sürekli aldatılan yöneticilerinin çözmesinin beklenemeyeceğini belirten Halaçoğlu, ekonomik sorunların da liyakatsizlik nedeniyle giderek arttığını dile getirdi.

Tasarıdaki düzenlemeleri eleştiren Halaçoğlu, vatandaşın borç içinde kalmasına iktidarın yanlış politikalarının yol açtığını söyledi.

Halaçoğlu, düzenlemedeki vergi affına değinerek, borçların yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç duyulmasına vatandaşa güven vermeyen, liyakatsiz yönetimin neden olduğunu ileri sürdü.

-"Ekonomik krizle geldiniz, ekonomik krizle gidiyorsunuz"

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan ise AK Parti iktidarının siyasi hatalarının sonucu olarak ortaya çıkan ekonomik sorunlara geçici çözümler bulmaya çalıştığını, toplumu bunlarla oyaladığını savundu.

Paylan, görüşülen tasarının da bu nitelikte, yasama kalitesi bulunmayan bir düzenleme olduğuna işaret etti.

Döviz kurlarındaki yükselmenin piyasaları kilitlediğini belirten Paylan, AK Parti iktidarının 24 Haziran seçimlerinden sonra ekonomik bir enkaz devredeceğini öne sürdü.

"Bir ekonomik krizle geldiniz, bir ekonomik krizle gidiyorsunuz." ifadesini kullanan Paylan, iktidarın sık sık vergi affı getirdiğini, görüşülen tasarıda da bulunduğunu belirtti. Paylan, "Vergi affı, vergi ahlakını bitirir. Esnafın elbette yanında olmalıyız ama bu vergi aflarından hep büyük sermaye yararlanıyor. Büyük sermaye, 'Nasıl olsa iktidar 6 ayda vergi affı getiriyor. Ben niye vergimi ödeyeyim ki?' diyor. Vergi ahlakını bitirdiniz." değerlendirmesinde bulundu.

-"Ekonominin çatırtılarını duymamanız mümkün değil"

CHP Grubu adına tasarının tümü üzerinde söz alan İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, taslağın çok açık bir af niteliğinde olduğunu söyledi.

Ekonomide af getirmenin değil, afların temelini oluşturan sorunların çözülmesi gerektiğini vurgulayan Temizel, "Sürekli olarak vergilerle, imar aflarıyla, banka borçlarıyla uğraşıyorsa bir toplum, demek ki bu ekonomik alanlarda insanların gücünü aşan veya hakkaniyete aykırı uygulamalar var demektir. Önce bu uygulamaları ortadan kaldıracaksınız." diye konuştu.

Borçlarını gereğince ödeyenlere de haksızlık edilmemesi gerektiğini belirten Temizel, çözümün vergi borçlarını sürekli aflarla silmek değil, vergileri ödenebilir hale getirmek olduğunun altını çizdi.

Temizel, vergiyle ilgili düzenlemelerin devletin borçlanmasına çözüm olmadığını, bütçe açığının da arttığını savunarak, şunları kaydetti:

"Ekonominin çatırtılarını duymamanız mümkün değil. Duyuyorsunuz da zaten. Bunların çözümü hiçbir zaman burada yaptığımız kanunlar değil, olmuyor. Dolayısıyla ekonomideki bu çatırtıları ortadan kaldıracak yapısal düzenlemeler, farklı şeyler. Bunların mutlaka zaman geçirilmeden yapılması gerekiyor."

-"Milletimiz yine devam diyecek"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir de görüşmelerde grubu adına söz aldı.

AK Parti'nin bugüne kadar gündeme getirdiği tüm yasal düzenlemelerin millet ve memleket menfaatine olduğunu ifade eden Aydemir, söz konusu tasarının da toplumsal huzuru tesis edecek, bereket iklimi oluşturacak, müthiş bir düzenleme olduğunu söyledi.

Düzenlemeye katkı sunan herkese teşekkür eden Aydemir, vatandaşın AK Parti iktidarlarının ve lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi için ortaya koyduğu çalışmaları takdir ettiğini dile getirdi.

Muhalefetin, daha önce de çok defa borçlara yönelik yapılandırmaların hayata geçirildiği eleştirisinde bulunduğuna işaret eden Aydemir, iktidar olarak halktan gelen talep ve beklentilere kulak vermek ve gereğini yerine getirmek zorunda olduklarını aktardı.

Tasarının tüm toplum kesimlerini ilgilendirdiğini vurgulayan Aydemir, söz konusu düzenlemelerle hayatı kolaylaşan, sorunlarından kurtulan milletin, 24 Haziran seçimleri sonrasında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti ile yola devam diyeceğini kaydetti.

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