"Borçlara yapılandırma, emekliye ikramiye" tasarısı Genel Kurulda

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Türkiye'de ekonomi politikaları açısından da güçlü bir iktidar bulunduğunu belirterek, "Hiç kimsenin ekonomimize müdahale etmesine izin vermeyeceğiz. Küresel düzenin haksızlıklarına karşı, dünya beşten büyüktür demeye devam edeceğiz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam ediliyor.

MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya tasarının birinci bölümü üzerinde grubu adına yaptığı konuşmada, düzenlemenin özellikle ekonomik açıdan zorda olan vatandaşlar için son derece gerekli olduğunu söyledi.

Vergi aflarının bir ihtiyaç olarak ortaya çıktığını, ancak vergi adaletini bozduğunu bildiren Karakaya, "Son dönemlerde vergi barışı, affı gibi uygulamaların vergi sistemimizin yapısal müessesesi haline geliyor olmasından endişe duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Çok kısa sürelerle bu şekilde düzenlemelere neden ihtiyaç duyulmaktadır? Bu tür ihtiyaçları ortadan kaldırmak için ne tür düzenlemeler yapmamız lazım, bunun üzerinde durmak da fayda var." diye konuştu.