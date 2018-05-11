"Borçlara yapılandırma, emekliye ikramiye" tasarısı Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, devlet yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında bulunmayan, ancak doktora veya sanatta yeterlilik eğitimini tamamlayanlar ile aynı kapsamda lisansüstü eğitimine devam eden araştırma görevlilerinin yeniden atamalarının yapılmasına ilişkin önerge kabul edildi.
Genel Kuruluda, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un görüşmeleri sürüyor.
Öğrenci affıyla ilgili düzenlemeleri içeren tasarının 15. maddesinin görüşmeleri sırasında, AK Parti, CHP ve MHP tarafından Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında olanlarla ilgili ortak önerge verildi.
Kabul edilen önergeye göre, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Yükseköğretim Kanunu'nun 33. maddesinin (a) fıkrasına göre araştırma görevlisi kadrosuna atanmış olup statüleri değiştirilen ve yeniden atamaları yapılmayanlardan devlet yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında bulunmayan, ancak doktora veya sanatta yeterlilik eğitimini tamamlayanlar ile aynı kapsamda lisansüstü eğitimine devam eden araştırma görevlilerinin atamaları, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumuna müracaat edilmesi halinde, ilgili üniversite tarafından Yükseköğretim Kanunu'nun 33. maddesinin (a) fıkrasına kapsamında yeniden yapılacak.
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında eğitimlerini tamamlayan araştırma görevlileri, ihtiyaç halinde başka üniversitelerde de görevlendirilebilecek.
Başarısızlık ile Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında süresi içinde lisansüstü eğitimlerini tamamlayamama veya terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaları nedeniyle araştırma görevlisi kadrosuyla ilişiği kesinlenler, düzenlemeden hariç tutulacak.
Irak'ta seçimlere müdahale etmek için kullanılacak milyonlarca dolara el konuldu
Hüseyin Gülerce'den öğrencisi Muharrem İnce'ye sert sözler!
Konya'da mayıs ayında kar sürprizi
Trump 5 IŞİD üyesinin yakalandığını açıkladı! Ancak Türkiye'ye teşekkür etmeyi unuttu
Devlet Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'ye 15 milletvekili tepkisi
Bülent Arınç 'Tamam-devam' tartışmasında tarafını açıkladı
Instagram çöktü mü? Sosyal medya sitesine erişim sorunu yaşandı
'Yaşamaktan bıktım' demiş, ötenazi istemişti! Ölmeden önce son kez konuştu
Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!
Zabıta 'vurun' dedi, kalabalık linç etti!
Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...
İstanbul'un en çapkın semti hangisi? İşte flörtte en şanlı yerler
Okuyucu Yorumları 0 yorum