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"Borçlara yapılandırma, emekliye ikramiye" tasarısı Genel Kurulda

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.05.2018 00:15 | Son Güncelleme

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, devlet yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında bulunmayan, ancak doktora veya sanatta yeterlilik eğitimini tamamlayanlar ile aynı kapsamda lisansüstü eğitimine devam eden araştırma görevlilerinin yeniden atamalarının yapılmasına ilişkin önerge kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, devlet yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında bulunmayan, ancak doktora veya sanatta yeterlilik eğitimini tamamlayanlar ile aynı kapsamda lisansüstü eğitimine devam eden araştırma görevlilerinin yeniden atamalarının yapılmasına ilişkin önerge kabul edildi.

Genel Kuruluda, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un görüşmeleri sürüyor.

Öğrenci affıyla ilgili düzenlemeleri içeren tasarının 15. maddesinin görüşmeleri sırasında, AK Parti, CHP ve MHP tarafından Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında olanlarla ilgili ortak önerge verildi.

Kabul edilen önergeye göre, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Yükseköğretim Kanunu'nun 33. maddesinin (a) fıkrasına göre araştırma görevlisi kadrosuna atanmış olup statüleri değiştirilen ve yeniden atamaları yapılmayanlardan devlet yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında bulunmayan, ancak doktora veya sanatta yeterlilik eğitimini tamamlayanlar ile aynı kapsamda lisansüstü eğitimine devam eden araştırma görevlilerinin atamaları, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumuna müracaat edilmesi halinde, ilgili üniversite tarafından Yükseköğretim Kanunu'nun 33. maddesinin (a) fıkrasına kapsamında yeniden yapılacak.

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında eğitimlerini tamamlayan araştırma görevlileri, ihtiyaç halinde başka üniversitelerde de görevlendirilebilecek.

Başarısızlık ile Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında süresi içinde lisansüstü eğitimlerini tamamlayamama veya terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaları nedeniyle araştırma görevlisi kadrosuyla ilişiği kesinlenler, düzenlemeden hariç tutulacak.

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Anahtar Kelimeler:
araştırma görevlisi atama genel kurul ÖYP

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