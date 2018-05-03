Borçlara yapılandırma, emekliye ikramiye tasarısı komisyonda kabul edildi (6)

Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında 1000'er lira ikramiye verilecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı, yapı denetiminde yeni düzenleme getiriyor.

Buna göre, mevcut kanundaki, "Yalnızca bir bodrum katın inşaat alanı hesaba katılmaksızın toplam inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapılarda geçici yapı müteahhidi yetki belgesi almak ve mimar veya mühendis unvanlı şantiye şefi bulundurmak, yapı müteahhitliğine ilişkin bütün sorumlulukları üstlenmek şartıyla parsel maliki kendi yapısını inşa edebilir. Ancak bu yapılarda da mimar veya mühendis unvanlı şantiye şefi bulundurulması mecburidir. Parsel malikinin veya hissedarlardan birinin mimar veya mühendis olması halinde ayrıca şantiye şefi aranmaz." hükmü yürürlükten kaldırılıyor.

Bakanlıkça sınırları belirlenen yapı grubu ve inşaat alanına kadar olan yapılarda mimar ve mühendisler yerine yapı denetimi faaliyetlerine teknik öğretmen, yüksek tekniker, tekniker ve teknisyenleri katılabilecek.