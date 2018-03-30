HABER

Bornova'da CHP'li belediye başkanından İYİ Parti'ye ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2018 15:44 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bornova Belediye Başkanı CHP'li Olgun Atila, İlçe Başkanı Nevzat Kavalar ile birlikte İYİ Parti Bornova İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.  İYİ Parti Bornova İlçe Başkanlığı'na giden Bornova Belediye Başkanı Atila, partililere nezaket ziyaretinde bulundu.

Bornova'da CHP'li belediye başkanından İYİ Parti'ye ziyaret

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Bornova Belediye Başkanı CHP'li Olgun Atila, İlçe Başkanı Nevzat Kavalar ile birlikte İYİ Parti Bornova İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.
İYİ Parti Bornova İlçe Başkanlığı'na giden Bornova Belediye Başkanı Atila, partililere nezaket ziyaretinde bulundu. CHP Bornova İlçe Başkanı Kavalar da Başkan Atila'ya eşlik etti. Ziyarette, 2019 seçimleri öncesi gündeme gelen 'ittifak' konusu konuşuldu. Ziyaretin ardından açıklama yapan İYİ Parti Bornova İlçe Başkanı Galip Çukurlu, Başkan Atila'ya, İYİ Parti'nin çalışmaları hakkında bilgi verdiklerini söyledi. Çukurlu, "Önümüzdeki dönemde beraber hareket edebileceğimiz de gündeme geldi. İttifak ile ilgili çalışmalar var. Bunları konuştuk ama herhangi bir konu üzerinde durulmadı. İttifakın belli tarafları var. Tarafların beklentilerine cevap verebilecek protokolün olması lazım. O protokol nazik bir protokol olur" dedi.
İYİ Parti'nin Türkiye'ye verdiği sinerjiyle dikkat çektiğini belirten Başkan Çukurlu, bu sinerjinin İzmir'de Türkiye'nin genelinden daha fazla hissedildiğini kaydetti. Çukurlu, "Bu mesajlarla da ittifak masasına oturacağız sanırım veya ittifakı sağlamak için bir formül bulacağız. Görünen o. Biz, Genel Merkez politikalarına uygun çalışmalara devam edeceğiz" diye konuştu.
CHP İzmir İl Başkanı Kavalar ise özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İYİ Parti ile birlikte hareket etme niyetlerinin bulunduğunu dile getirdi. İlk turda olmasa bile ikinci turda İYİ Parti ile ortak hareket etme çabalarının olduğunu vurgulayan Başkan Kavalar, her iki parti arasında birliktelik sağlanacak gibi göründüğü kaydetti.

FOTOĞRAFLI

Bornova'da CHP'li belediye başkanından İYİ Parti'ye ziyaretBornova'da CHP'li belediye başkanından İYİ Parti'ye ziyaret

Ankara'daki patlamada flaş gelişme!Ankara'daki patlamada flaş gelişme!
Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklamasıYunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması
Adana'da akılalmaz olay! Adana'da akılalmaz olay!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Nur Yerlitaş'ın son hali herkesi şoke ediyor!

Nur Yerlitaş'ın son hali herkesi şoke ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali

Son dakika! Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel tarif etti

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel tarif etti

Başbakan Yıldırım'dan flaş ittifak açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan flaş ittifak açıklaması

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi

CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.