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Bosna Hersek'in NATO üyeliğine destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2018 16:12 | Son Güncelleme

NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Çonkar: -"Müttefiklerimizi hem Balkanların hem de Avro-Atlantik bölgesinin geleceği için Bosna Hersek'in NATO'ya tam üyeliğine destek vermeye davet ediyoruz"

NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Berat Çonkar, müttefikleri hem Balkanlar'ın hem de Avro-Atlantik bölgesinin geleceği için Bosna Hersek'in NATO'ya tam üyeliğine desteğe çağırdı.

Çonkar, yaptığı yazılı açıklamada, Bosna Hersek'in NATO'ya üye olmasının Balkanlarda barış ve güvenliğin kalıcı olarak kurulması için ciddi önem taşıdığını belirtti.

Türkiye'nin her zaman olduğu gibi Bosna Hersek'in yanında yer almaya devam ettiğini ifade eden Çonkar, Balkanların güven ve istikrarının dış politikalarının en önemli unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

Çonkar, Türkiye'nin her zaman Balkanlar ile iç içe olduğuna, çok yönlü ve kapsamlı ilişkiler geliştirdiğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Balkan ülkeleriyle siyasi, kültürel ve ekonomik alanlardaki ilişkilerin çok daha etkin bir şekilde gerçekleşmesi için de yoğun çabalar sarf etmekteyiz.
Balkan coğrafyası huzur ve barışın hakim olduğu bir bölgeye dönüşmelidir. Bu itibarla Bosna Hersek'in Avrupa ve Avrupa Atlantik kuruluşlarıyla bütünleşme hedefini sonuna kadar desteklemekteyiz.
Müttefiklerimizi hem Balkanların hem de Avro-Atlantik bölgesinin geleceği için Bosna Hersek'in NATO'ya tam üyeliğine destek vermeye davet ediyoruz. "

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berat çonkar bosna hersek NATO PA

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