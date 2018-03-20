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Bosna Hersek’te güç Kaybeden Sol Partiler çözüm arayışında

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2018 11:43 | Son Güncelleme

Bosna Hersek’te son yıllarda siyasi arenada önemli ölçüde güç kaybeden sol partiler, bu yıl Ekim ayında yapılacak genel seçimler öncesinde oy oranlarını yükseltebilmek için çözüm arıyor.Bosna Hersek’te 2014 yılındaki genel seçimlerde büyük bir hezimet yaşayan Sosyal Demokrat Parti (SDP), ülkedeki diğer sol partilerle yeni bir siyasi parti çatısı altında birleşmeye yönelik bir teklifi reddetti.

Bosna Hersek’te güç Kaybeden Sol Partiler çözüm arayışında

Bosna Hersek’te son yıllarda siyasi arenada önemli ölçüde güç kaybeden sol partiler, bu yıl Ekim ayında yapılacak genel seçimler öncesinde oy oranlarını yükseltebilmek için çözüm arıyor.
Bosna Hersek’te 2014 yılındaki genel seçimlerde büyük bir hezimet yaşayan Sosyal Demokrat Parti (SDP), ülkedeki diğer sol partilerle yeni bir siyasi parti çatısı altında birleşmeye yönelik bir teklifi reddetti. Dün gerçekleştirilen basın toplantısında SDP Başkanı Nermin Niki, "Parti başkanlığı bu teklifi oy birliği ile reddetmiştir. 108 yıllık bir partinin sonunu getirecek böyle bir girişim kabul etmek kimsenin aklının ucundan bile geçmez" diye konuştu.
SDP’nin sol partilerle işbirliğine hazır olduğunu da ifade eden Niki, teklifi getiren Demokrat Cephe’nin (DF) her şeyden evvel Demokratik Eylem Partisi (SDA) ile birlikte koalisyonda olduğu yerel hükümetlerden çekilmesi gerektiğini söyledi. DF lideri eljko Komi’i de Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyeliği için aday olmaktan vazgeçmeye çağıran SDP lideri, ancak bu şekilde sol partilerin seçimlere ortak olarak girmesi hakkında görüşmelere başlayabileceklerini ifade etti.
Sol partiler arasındaki birleşme teklifi, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Hırvat Üyesi olarak da görev yapmış olan eljko Komi liderliğindeki DF tarafından masaya getirilmişti. SDP, DF, "Naa Stranka" (Bizim Parti) ve "Graanski Savez" (Vatandaş İttifakı) partilerinin birleşerek yeni bir parti kurulması yönündeki teklif, sosyal demokrat geleneğe ait fikirler üzerine inşa edilecek ortak bir siyasi hareket oluşturulmasını öngörüyor.

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