AK Parti Mersin İl Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Levent Ali Bostan, "Milletvekili adaylık başvurusunun 29 Nisan 2018 tarihine kadar AK Parti Genel Merkezimize veya İl Başkanlığımıza, alındı belgesi karşılığında, bizzat yapılacaktır" dedi.

24 Haziran 2018’de yapılacak seçim için milletvekili adaylık başvurularının başladığını belirten Bostan, "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle yaptığı istişareler sonucunda 24 Haziran 2018’de seçim kararın ardından partimizde milletvekili aday adaylık süreci başlamıştır. Milletvekili adaylık başvurusu 29 Nisan 2018 tarihine kadar AK Parti Genel Merkezimize veya İl Başkanlığımıza, alındı belgesi karşılığında, bizzat yapılacaktır. Başvurular, il başkanlıklarımızdan alınacak basılı formların veya partimizin akparti.org.tr internet adresinde yer alan formların bilgisayar ortamında veya el yazısı ile doldurularak, başvuru için istenen belgeler de eksiksiz olarak eklenmek suretiyle bizzat yapılacaktır. Başvuru yapacak olan milletvekili aday adaylarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

