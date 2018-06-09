NİĞDE (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Avusturya'nın 7 camiyi kapatma kararıyla ilgili, "İnsanları inanç üzerinden ayrıştıran, inanç çatışması yaratan böyle bir tutum kabul edilemez." dedi.

Tezcan, CHP Niğde İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, seçime az bir zaman kaldığını, önemli bir değişimin eşiğinde olunduğunu belirterek, Anadolu'nun her yerine gittiklerini söyledi.

Anadolu'nun artık yoksulluk üretmeye başladığını iddia eden Bülent Tezcan, "Biz yoksulluğu yönetmeye talip değiliz. Söz verdik bu ülkede yoksulluğu ortadan kaldırmaya, yok etmeye talibiz. Bunun için siyaset yapıyoruz. Yoksulluğu yok etmenin yolu, güçlü bir sosyal devlet kurmak ve üretimi artırmaktan geçiyor. Bu süreçte iktidar politikaları Türkiye'de üretimi değil, rantçılığı teşvik eden bir sistem getirdi, yerleştirdi. Temel problemimiz bu." diye konuştu.

Tezcan, CHP'nin yoksulluğu yok etmeye yemin etmiş bir parti olduğunu ifade ederek, bunun için sosyal yardımları iki katına çıkarma taahhütleri bulunduğunu dile getirdi.