CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, ABD'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül hakkındaki yaptırım kararına ilişkin, "Böyle ittifak ilişkisi olamaz. ABD bu konuyu ileri götürürse Türkiye'deki ABD mevcudiyetinin de gözden geçirilmesi gerekecektir." dedi.

Yılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ile ABD arasında gerilen ilişkilerin yaklaşık bir aydır tırmandığını, bunun ise ABD'de 6 Kasım'da yapılacak seçimlerin Washington yönetimi için bir nevi güven oylaması olmasından kaynaklandığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçmen tabanını Evanjelik Kilisesinin oluşturduğunu belirten Yılmaz, bu kesimin yönetim ve kongre üzerinde önemli etkisinin bulunduğuna dikkati çekti.

Trump ve yönetiminin göstermelik de olsa bazı başarı hikayeleri ile ara seçime katılmak istediğini ifade eden Yılmaz, bunu Türkiye üzerinden yapmasının üzüntü verici olduğunu dile getirdi.

ABD'nin fütursuz davranışını kınadıklarını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"ABD'nin uzunca süre Türkiye'deki bazı olaylarla alakalı olarak rahatsızlık içerisinde olduğunun farkındayız. Ama ilk defa NATO ülkesinin bakanlarına dönük böyle bir yaptırım uygulanıyor. Her ne kadar birileri bunu sembolik ve önemsiz gibi gösterse de bu çok ağırdır. Ben hiçbir gün, AKP'li bakanları da savunacağımı düşünmemiştim. Demek ki ülke meselesi olunca bunu yapmak zorunda kalıyoruz."