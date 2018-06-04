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Bozdağ: "11-12-13 Haziran'da SSK ve Bağkur emeklilerimiz de maaşlarını alacaktır."

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.06.2018 19:25 | Son Güncelleme

Bozdağ: "11-12-13 Haziran'da SSK ve Bağkur emeklilerimiz de maaşlarını alacaktır."


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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ

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