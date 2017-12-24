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Bozdağ: 2019 seçimi bütün seçimlerden daha önemli

POLİTİKA HABERLERİ | 24.12.2017 17:09 | Son Güncelleme 9 saat önce

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Türkiye'nin her seçimi çok önemli, 2019 seçimi bütün seçimlerden daha önemli" dedi. Bozdağ, Türkiye'nin siyasi istikrarla güçlü iktidarla yoluna devam edeceğini, bu durumu hazmedemeyenlerin ülkeyi IMF'ye muhtaç olmaktan çıkardığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı olduğunu söyledi.

Bekir Bozdağ, AK Parti Ceylanpınar ilçe kongresine katıldı. Ceylanpınar Tarım İşletmesinde bulunan toplantı salonunda düzenlenen kongreye katılan partililere kitap eden Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AK Parti kongrelerinin her zaman bayram havasında geçtiğini, CHP'de ise kongrelerin kavgalı olduğunu ifade etti.

2019 yılının Türkiye için çok önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek, şöyle dedi:

"Türkiye'nin her seçimi çok önemli ve 2019 seçimi bütün seçimlerden daha önemli. Çünkü 2019'da yaklaşık 100 yıldır Türkiye'de uyguladığımız parlamenter sisteminden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye halkımızın kabul ettiği ve uygulamaya koyduğu yeni bir hükümet sistemini getiriyoruz. 100 yıl aradan sonra yeni bir 100 yılın kapısını aralıyoruz. Artık hükümet sisteminin adı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Yasama yürütme birbirinden ayrı oluyor halk hem yasamayı hem de yürütmeyi doğrudan sandıkta seçiyor. Siyasi istikrar güçlü iktidar sistemin doğal sonucu olarak milletin eliyle sandıkta tesis ediyor. Türkiye siyasi istikrarla güçlü iktidarla yoluna devam edecek. Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan etmek için herkes saldırıyor. Bir yandan istihbarat örgütlerini devreye sokmuşlar itibar suikastı yapıyorlar. Bir yandan bazı ülkelerin yöneticileri aleni bir şekilde AK Parti'ye, Tayyip beye oy verirseniz şöyle olur böyle olur diye tehdit ediyorlar. Türkiye'nin içerisinde bazı çevreler bunlarla beraber oturup masada anlaşmasalar bile aynı istikametten koşmaktan çekinmiyorlar. Ben şimdi soruyorum; neden sayın Cumhurbaşkanımızdan rahatsızlar. Rahatsızlıklarının nedenini ne biliyor musunuz? IMF'ye muhtaç olan el açan bir Türkiye'yi IMF'ye muhtaç olmaktan çıkardığı için karşılar.''

Kongrede konuşan Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla ise yerel seçimleri büyük mücadele sonucu kazandıklarını ve yapılan hizmetler ile ilçenin çehresini değiştirdiklerini anlattı.

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