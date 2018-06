Bozdağ, AA Editör Masası'na konuk oldu

Avusturya'da ve Avrupa'nın pek çok ülkesinde ırkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı yükselen bir değer. Bunlara değer demek de mümkün değil ama öyle kullanıldığı için orada yükseliyor ve her geçen gün siyasiler artan aşırılıklar karşısında, aşırıların hoşuna gidecek eylem, söylem ve politikalar geliştirmeye özen gösteriyorlar. Gide gide sağduyu yaşam alanını kaybederken neredeyse yaşamaz hale gelirken, ayrımcı, ırkçı, faşist, yabancı düşmanı, İslam düşmanı azınlık olan gruplar çoğunluğa evriliyor ve orada siyasal iktidarı kontrol eder hale geliyor."

Bozdağ, Türkiye'ye her defasında din ve vicdan özgürlüğü ile ifade hürriyeti dersi verenlerin kendileri gibi inanmayanlara yaptıkları bu uygulamayla, esasında ne kadar din ve vicdan hürriyetinden yoksun olduklarını da gösterdiklerini belirterek, caminin önünde domuz etinden mangal partisi yapılmasının ise daha çirkin bir şey olduğuna işaret etti. Bozdağ, "Olacak şey mi? O resmen devlet eliyle oradaki Türk toplumunu, oradaki Müslümanları provake etmektir. Devlet, böyle bir şeyi yapmaz, yaptırmaz, yapılmasına da izin vermez. Ama görüyoruz ki yükselen aşırıcılık, ayrımcılık, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı Başbakanı bile kontrol eder hale gelmiştir." diye konuştu.

"Eğer Başbakan bu haliyle devam ederse, ilerde kendi ülkesinde ağzını açamaz hale gelecektir." diyen Bozdağ, şöyle konuştu:

"Bütün bu hastalıklara karşı mücadele şarttır. Kim ki başka dine düşmanlık edenlere, başka din mensuplarına düşmanlık edenlere, ırkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı yapanlara karşı sesini yükseltmezse, önce kendine kötülük eder, sonra mensubu olduğu millete ve devlete kötülük eder. Şu anda o en büyük kötülüğü Avusturya yapmıştır. Ben ona inanıyorum. Müslümanlara yapmak istediği kötülük netice vermeyecektir."

Bozdağ, İslam'ın her türlü düşmanlığa, her türlü saldırıya rağmen her yerde olduğunu ve var olmaya da devam edeceğini vurgulayarak, "Çünkü, Kur'an'ın koruyucusu Allah'tır." dedi.

- "Türkiye bu hükümet sistemiyle daha güçlü olacak"

Parlamenter sistemin son Bakanlar Kurulu toplantısının 4 Haziran'da yapıldığının hatırlatılması üzerine Bozdağ, bu sonun hayırlı bir son olduğunu belirtti.

Bakanlar Kurulu toplantısında, bakanların duygularını dile getirdiğini ve vedalaşma olduğunu ifade eden Bozdağ, şöyle konuştu: