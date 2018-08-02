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Bozdağ: ABD yönetiminin kararı, akıl tutulmasıdır

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.08.2018 09:34 | Son Güncelleme

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım kararına tepki göstererek, "ABD yönetiminin bu kararı; aklıselimden uzaklaşmadır, akıl tutulmasıdır, basiretsizliktir" dedi.  Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD’nin, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik yaptırım kararına tepki gösterdi. Bozdağ, hiçbir ülke, güç veya kişinin tehdit ederek ya da baskı uygulayarak, Türkiye’ye istediğini yaptıramayacağını vurguladı.

ANKARA, (DHA) - TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım kararına tepki göstererek, "ABD yönetiminin bu kararı; aklıselimden uzaklaşmadır, akıl tutulmasıdır, basiretsizliktir" dedi.
Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD’nin, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik yaptırım kararına tepki gösterdi. Bozdağ, hiçbir ülke, güç veya kişinin tehdit ederek ya da baskı uygulayarak, Türkiye’ye istediğini yaptıramayacağını vurguladı. Bozdağ, şunları kaydetti:
"ABD yönetimi, Türk milletini ve Türkiye’yi karşısına alarak, esas ABD’ye kaybettirmektedir. Türkiye, ABD’ye mecbur veya mahkum değildir. Türkiye, alternatifsiz hiç değildir. Türkiye’yi alternatifsiz veya kendine mecbur veya mahkum görenler, hep aldandılar ve de kaybettiler. ABD yönetimi, uluslararası hukuka aykırı, haksız ve haddini bilmez bir yöntemle Türkiye’den istediğini alamaz. Türkiye baskılara boyun eğecek, tehditlerle hizaya gelecek bir ülke değildir. Baskı, tehdit ve yaptırım Türkiye’ye sökmez. Türkiye, ABD’ye misliyle mukabele edecektir."

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