Bozdağ: Büyükelçiler oy verseydi, İnce cumhurbaşkanı olurdu

"Şimdi Muharrem İnce bey dün bir açıklama yaptı. Diyor ki 50 tane güçlü ülkenin büyükelçisi beni arıyor onlarla görüştüm, ben kazanacağımı bunların aramasından anladım diyor. 50 büyük ülke diyor. O ülkeleri biz biliyoruz. Muharrem İnce, doğru söylüyor. Bu 50 büyük ülkenin 50'si de eminim ki; Tayyip bey kaybetsin, Muharrem İnce kazansın ister. Hiç şüphem yok. Neden Amerika'dan bir telefon edildi, doğru mu, eğri mi demeden Sayın İnce o telefonu kullandı. Amerika'dan telefon neyi emrediyorsa onu yaptı. Konuyu Türkiye'nin gündemine getirdi. Demez mi adam, ben Muharrem İnce'yi telefonla oynatıyorum. Telefonla ince, ince, dönderiyorum. İstediğimi yaptırıyorum ama bu Tayyip Erdoğan'a lafımı geçiremiyorum. Demez mi adam. Onun için Amerika'ya, Avrupa'ya karşı milletinin, devletinin hukukunu koruyan gür bir sesi elbette istemezler. Buradan söylüyorum 50 büyük ülkenin büyükelçileri sandığa gidip oy vermeyecek. Başka ülkeler Türkiye'ye cumhurbaşkanı, milletvekili seçmeyecek. Başka ülkelerin vatandaşları da oy vermeyecek. Sandıkta Akdağmadenliler, Yozgatlılar oy verecek. Büyükelçiler oy verseydi, eminim İnce, cumhurbaşkanı olurdu ama Türk milleti oy vereceği için Erdoğan, cumhurbaşkanı olacak. Ak Parti parlamento da salt çoğunlukta iktidar olacak."

'SEÇİMLERDE HİÇBİR ZAMAN HİLE VE HURDA OLMAMIŞTIR'

Seçim öncesinde oy pusulaları üzerinden asılsız tartışmaların başladığını ifade eden Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Son günlerde seçimlere yaklaştıkça oy pusulaları üzerinden tartışmalar başlıyor. Oradan, buradan daha şimdiden, seçim sonuçlarını açıklıyorlar. Bak şurada şu var, burada bu var, diye haberler çoğalıyor. Haberiniz olsun o haberler yarın bir gün daha da artacak neden biliyor musunuz? Her seçim öncesi bu haberleri yapanlar seçime şaibe düşürmek için planlı yapıyorlar. Seçimde hile vardı algısı yaratmak için başarısızlıklarına kılıf hazırlamaya çalışıyorlar. Şimdi de aynı şeyi yapıyorlar. Buradan söylüyorum; Türkiye'nin en iyi yaptığı işlerden birisi sağlıklı ve güvenli seçimdir. Seçimlerde bugüne kadar hile ve hurda hiçbir dönemde olmamıştır. Sandıkta bütün partiler var. Hep partiler seçimi yapıyor. Partilerin yaptığı seçime kim hileye bulaştırabilir. Yok böyle bir şey, ama bunlar bunu yapıyorlar. Başarısızlıklarına kılıf uydurmaya gayret ediyorlar, çalışıyorlar. Seçimlerimiz geçmişte olduğu gibi Pazar günü de huzur güven içerisinde yapılacak ve hiçbir sıkıntı, Allah'ın izni ile hiçbir yerden olmayacaktır. Başarısızlıklarına başka başka yerden çözüm arasınlar."

