Bozdağ, canlı yayında seçim sonuçlarını değerlendirdi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Sayın İnce'nin açıklamalarına baktığınız zaman seçim sonuçlarını kabul etmesi doğru, erdemli bir yaklaşım." dedi. Bozdağ, A Haber canlı yayınında seçim sonuçlarını değerlendirdi, soruları yanıtladı. Seçim sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulunan Bozdağ, Türk milletinin yeni bir hükümet sistemini uygulama kararı verdiğini söyledi. Yeni sistemin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeminiyle beraber yürürlüğe gireceğini anlatan Bozdağ, milletin iradesi doğrultusunda Erdoğan'ın, Türk halkının seçtiği ilk başkan ve cumhurbaşkanı olma şerefine nail olduğunu belirtti. Bozdağ, "Seçim sonuçlarına baktığımız zaman milletimiz, Cumhur İttifakı'na, Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'ye büyük bir değer verdi." ifadesini kullandı. Milletin, Erdoğan'ı Türkiye'ye yönetmeye ehil gördüğünü kararlaştırdığını aktaran Bozdağ, "Millet, 'Yeniden Bismillah de' dedi. Ona, yeni dönemde yeni hükümet sistemini kurma, uygulama ve Türkiye'yi bu açıdan ileri götürme görevini daha büyük bir çoğunlukla yüklemiş oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Bozdağ, milletin Cumhur İttifakı'nı da birinci yaptığını, halkın benimsediği bu ittifakın Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olması gerektiğini sandıkta kararlaştırdığını bildirdi. AK Parti'ye milletin büyük değer verdiğinin altını çizen Bozdağ, halkın AK Parti'yi birinci yaptığını dile getirdi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, CHP'nin kritik eşiğini aştığını, partisinden fazla oy almayı başardığını söyleyen Bozdağ, bunun da önemli bir sonuç olduğunu vurguladı. - "MHP büyük bir başarı ortaya koydu" Diğer adayların beklentinin altında oy aldığını ifade eden Bozdağ, söz konusu adaylar için sonuçların hayal kırıklığı olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Partilere baktığınızda da MHP büyük bir başarı ortaya koydu çünkü bütün anketleri, anketçileri tekzip eden bir sonuç ortaya çıktı. MHP, beklentilerin üstünde oy almak suretiyle büyük bir başarı ortaya koydu. Beklentilerin üzerinde bütün anketleri tekzip eden bir sonuç elde etmesiyle gerçekten bir başarı elde etti. Sayın Bahçeli'yi ve ekibini de kutlamakta fayda var. Diğer partiler, beklenen başarıyı elde edemediler. Onlarla ilgili beklentiler daha yukarıda bir beklentiydi."

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş'ın da başarı elde edemediğini anlatan Bozdağ, Demirtaş'la ilgili daha yüksek oy alacağına yönelik beklenti olduğunu hatırlattı. - "CHP'nin milletvekilliğinde düşen oylarının önemli bir kısımının HDP'ye gittiğini gösteriyor" Demirtaş'ın daha önceki cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 9'un üzerinde oy aldığını şimdi ise yüzde 9'un altında kaldığına dikkati çeken Bozdağ, "Yüzde 9'un altında oy aldı, partisi ise daha yukarıda oy aldı. Bu tabii gösteriyor ki CHP'nin milletvekilliğinde düşen oylarının önemli bir kısmının HDP'ye gittiğini gösteriyor. Rakamlar çok net ortada. Her evden bir oy politikasının, HDP'nin barajı geçmesinde büyük katkı sağladığını gösteriyor." diye konuştu. HDP'nin bölgede başarı elde edemediğine dikkati çeken Bozdağ, AK Parti'nin her yerde oyunu artırdığını, bölgede birinci olduğunu anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sonuçların belli olmasının ardından "Milletin partimize mesajını anladık." açıklamalarının hatırlatılması üzerine Bekir Bozdağ, her seçimin kendi içinde mesaj taşıdığını bildirdi.

Erdoğan'ın AK Parti'nin üzerinde oy aldığına işaret eden Bozdağ, Erdoğan'ın her partiden, seçmenden dua ve destek alan lider olduğunu aktardı. - "Mesajı doğru okumamız önemli" Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, partilerinin oyunun düşük olmasının partiye dönük konuları ele almalarını gerektirdiğine dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanımız, 'Mesajı aldık' açıklamasını dün yaptı. Mesajı doğru okumamız, o mesajın gereklerini doğru yapmamız son derece önemli." diye konuştu. Erdoğan'ın milletin mesajına her zaman önem verdiğini ifade eden Bozdağ, partisinin yetkili organlarının bütün analiz yapacağını belirtti. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'nin, seçim sonuçlarına ilişkin, "Seçim sonucunu kabul ediyorum." sözlerinin hatırlatılması üzerine Bozdağ, şunları söyledi: "Sayın İnce'nin açıklamalarına baktığınız zaman seçim sonuçlarını kabul etmesi doğru, erdemli bir yaklaşım. Orada yapacak bir şey yok. Matematiksel olarak seçim sonuçları çok açık, net, tartışmasız ortada. 10 milyondan fazla oy almış, Millet İttifakı'nın oyların üzerinde de oy alarak kazanmış, hile, hurda, yanlışlık yok. Islak imzayla, tutanaklarla, CHP'lilerin imzasıyla seçim sonuçları belli. Cumhurbaşkanımızın kazandığı çok açık. Burada doğru bir siyasetçinin yapacağı şey, bu sonuçları kabullenip, milletin iradesine saygı duymaktır. Sayın İnce bunu yaptı, bu açıdan doğru bir şey yaptığını düşünüyorum. CHP'de her seçimden sonra farklı mazeret arayışları olurdu, o mazeretlere gitmedi. Bu açıdan olumlu bir yaklaşım olduğunu ifade etmek isterim."

- "CHP'nin oyları HDP'ye gitti" İnce'nin CHP Genel Başkanı olup olmayacağının sorulması üzerine Bozdağ, bunun CHP'nin kendi iç sorunu olduğunu dile getirdi. "CHP'nin oyuyla İnce'nin oy oranı arasındaki farkı neye bağlıyorsunuz?" sorusuna Bozdağ, şu yanıtı verdi: "Muharrem Bey'in performansının, Kılıçdaroğlu'unun performansıyla mukayese edildiğinde daha iyi olduğu açık, hep beraber gördük. CHP, kazanmaya odaklanmadı. Kılıçdaroğlu kazanmayı hedefleyen biri değil. AK Parti'yi azaltmayı, eksiltmeyi hedefleyen bir siyaset ortaya koyuyor. AK Parti az vekil çıkarsın diye her CHP'li ailenin HDP'ye bir oy vermesi politikasını, CHP resmen kabul etmese bile, sandık sonuçları üzerinden baktığımızda, konuşulanlara tanık olduğumuzda çok net bir şekilde görüyoruz. Selahattin Demirtaş'la HDP'nin aldığı oy arasındaki farka baktığınızda 3 puan civarında. CHP'nin bir önceki seçimle bu seçim arasındaki oya baktığınızda 3 puan civarında. Bu oy nereye gitti? Çok net bir şekilde gözüküyor ki bu oy HDP'ye gitti. HDP'nin barajı aşması CHP'li seçmenlerin, CHP yönetiminin veya CHP'nin etkin isimlerinin, CHP adına kamuoyu etkileyicilerinin etkisiyle oraya akan oylardır."