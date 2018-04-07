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Bozdağ'dan Yunanistan'a tepki: Haksız ve provokatif açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.04.2018 11:26 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, son günlerde Yunan Bakanların Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalara tepki göstererek 'Bazı Yunan bakanların Türkiye hakkındaki haksız ve provokatif açıklamaları, Yunanistan'ın yararına değildir' dedi.

Bozdağ'dan Yunanistan'a tepki: Haksız ve provokatif açıklamalar

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yunan Bakanların açıklamlarına tepki gösterdi. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Bozdağ 'Tarih, buna tanıktır.Bunu,tekrar tekrar test etmenin kimseye yararı yoktur' ifadelerini kullandı.

İşte Bozdağ'ın o paylaşımları:

bozdag

Yunanistan işgale hazırlanıyor! Yunanistan işgale hazırlanıyor!
MİT, 18 ülkede 80 kişiyi paketledi!MİT, 18 ülkede 80 kişiyi paketledi!
Yunanistan'dan Türkiye için skandal sözler!Yunanistan'dan Türkiye için skandal sözler!
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Bekir Bozdağ Yunanistan yunan bakan

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