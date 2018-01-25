Bozdağ: Diyanet İşleri Başkanlığı, 3 bin 398 davaya taraf oldu

Ferit ASLAN/DYARBAKIR, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Diyanet İşleri Bakanlığı ile ilgili TBMM'ye sunduğu soru önergesini yanıtladı. Bozdağ, 2016- 17 yıllarında, Diyanet'in idari ve adli olmak üzere toplam 3 bin 398 davaya taraf olduğunu açıkladı.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, CHP'li Tanrıkulu'nun, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın taraf olduğu adli ve idari davalara ilişkin TBMM Başkanlığı'na verdiği yazılı soru önergesini yanıtladı. Bozdağ, önergeye yönelik yazılı yanıtında Diyanet'in, ülkenin en ücra köşesine varıncaya kadar geniş yelpazede din hizmeti sunduğunu ve yaklaşık 117 bin kişilik personele sahip kurum olduğunu belirtti. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, 2016- 2017 yıllarında, Diyanet'in idari ve adli olmak üzere toplam 3 bin 398 davaya taraf olduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

"Buna bağlı olarak da taraf olduğu davaların sayısı personel sayısı ile doğru orantı arz etmektedir. Bu bağlamda, 2016-2017 yılları arasında İl ve İlçe Müftülükleri dahil olmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığının taraf olduğu 135'i adli, 3263'ü idari olmak üzere toplam 3398 dava bulunmaktadır. Söz konusu davalar genel olarak nakil, disiplin, göreve son verme, göreve atanmama, sınavlar, hizmet tespiti ve ecrimisile ilişkin davalar olup, bu davalardan, 2016-2017 yılları içerisinde neticelenenlerden 1415 adedi İdaremiz lehine, 358 adedi ise aleyhine neticelenmiştir. 2016-2017 yılları arasında bir yargı kararına dayanan kişi borçlarını ve vekalet ücretlerini zamanında ödemeyenlere karşı ilgili icra daireleri nezdinde 110 adet icra takibi işlemi bulunmaktadır."

​Başbakan Yardımcısı Bozdağ, ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı'nın taraf olduğu davaların ve diğer hukuki işlemlerin Başkanlık Hukuk Müşavirliği'nce takip edildiğini, 2016- 17 yıllarında dışarıdan satın alınan hukuk ve danışmanlık hizmeti bulunmadığını belirtti.