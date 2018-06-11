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Bozdağ: (Ekonominin 7,4 büyümesi) Türkiye'yi ekonomik olarak çökertmek isteyen içerde ve dışardaki herkese en büyük cevap 7,4 şiddetindeki bu cevaptır

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.06.2018 12:47 | Son Güncelleme

Bozdağ: (Ekonominin 7,4 büyümesi) Türkiye'yi ekonomik olarak çökertmek isteyen içerde ve dışardaki herkese en büyük cevap 7,4 şiddetindeki bu cevaptır


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