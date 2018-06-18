HABER

Bozdağ gündemi değerlendirdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2018 14:51 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ: (1) - "Adil Öksüz'ün Almanya'da olup olmadığına, Almanya'da ise nerede olduğuna dair Alman hükümetinin araştırma ve açıklama yapması lazım" - "Yayınlanan bu haberler, gelen istihbari birtakım değerlendirmeler, bunlar Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğuna dair birtakım şüpheler ortaya koyuyor ve Anadolu Ajansının son haberi, çok net bazı veriler de ortaya koydu"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Adil Öksüz'ün Almanya'da olup olmadığına, Almanya'da ise nerede olduğuna dair Alman hükümetinin araştırma ve açıklama yapması lazım." dedi.

Bozdağ, 24 TV kanalında katıldığı programda yaptığı konuşmada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Anadolu Ajansının, FETÖ darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz’ün Almanya'da bir evde saklandığına ilişkin haberinin hatırlatılması üzerine Bozdağ, Adil Öksüz'ün yurt dışında olduğuna dair çok ciddi duyumlar bulunduğunu söyledi.

Öksüz'ün, Almanya'da olduğuna ve kaldığı eve dair haberlerin medyada yer aldığını, Almanya'da da bu konuda bazı basın yayın organlarında açıklamalar çıktığını anımsatan Bozdağ, şunları söyledi:

"Adil Öksüz şu anda Türkiye tarafından aranan bir suçlu. Bulunduğu zaman Türkiye'ye getirilecek, yargılanacaktır. Burada bizim Alman hükümetinden bir beklentimiz var; Türkiye'de yayınlanan bu haberler, Almanya'da da yayınlandığı için, Adil Öksüz'ün Almanya'da olup olmadığına, Almanya'da ise nerede olduğuna dair Alman hükümetinin araştırma ve açıklama yapması lazım. Biz Almanya'dan 15 Temmuz darbe teşebbüsünün en önemli sanıklarından birisi olan Adil Öksüz konusunda, Türkiye'de çıkan haberleri ve bizim bu çağrılarımızı dikkate alarak Almanya'da bu konuyu detaylı şekilde araştırmasını ve buna göre bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Bizim böyle bir hakkımız var. Zira yayınlanan bu haberler, gelen istihbari birtakım değerlendirmeler, bunlar Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğuna dair birtakım şüpheler ortaya koyuyor ve Anadolu Ajansının son haberi, çok net bazı veriler de ortaya koydu."

Bozdağ, bu konuda Türkiye ile Alman hükümetinin bir dayanışma içinde olması gerektiğini, 15 Temmuz'daki cinayetlerin, işlenen suçların en önemli faillerinden birinin bulunduğunda, Almanya tarafından Türkiye'ye iade edilmesinin beklendiğini kaydetti.

"Adil Öksüz'ün profesyonel yardım aldığını düşünüyor musunuz?" sorusunu Bozdağ, şöyle yanıtladı:

"Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen, terörist başı Gülen başta olmak üzere, teröristlerin tamamının bazı ülkeler tarafından alenen göstere göstere himaye edildiğini daha önce ifade ettim. Şu anda terörist başı Gülen ve teröristlerin önemli bir kısmı ABD tarafından aleni bir şekilde himaye ediliyor, kollanıyor. Rahat hareket etmelerine ve Amerika'nın hakim olduğu yerde Türkiye aleyhine her türlü terör faaliyetini herhangi bir kısıta mahal olmadan devam ettirdiğini, Yunanistan'da da görüyoruz. Darbeye karışan terörist FETÖ-PDY'ci askerlerin orada nasıl bir muameleye tabi tutulduğunu görüyoruz. Almanya'da da şu anda FETÖ-PDY mensubu teröristler orada himaye görüyorlar. Bugüne kadar Almanya'dan bunların Türkiye'ye iade edildiğine veya bunlara dair bir adli süreç başlatıldığına dair herhangi bir haber yok, herhangi bir adli işlem bugüne kadar yapılmadı. Pekçok Batı ülkesinde de bu böyle, yapılmadı. Başka ülkelerde yapılıyor, yapılmaya da devam ediyor. Biz Almanya'dan da bu konuda adli süreçlerin başlatılması, Alman hukukunun işletilmesi, iki ülke arasındaki anlaşmaların gereğinin yapılmasını bekliyoruz. Çünkü iki ülke arasındaki anlaşmalar bu konuda Alman hükümetine de Alman devletine de bazı sorumluluklar yüklüyor. Bu sorumlulukların gereğinin yerine getirilmesi lazım."

Diğer terör örgütü üyelerinin de bazı Avrupa ülkelerinde ve Almanya'da himaye edildiğini dile getiren Bozdağ, şöyle devam etti:

"Almanya'da da FETÖ-PDY'li teröristlerin himaye edildiğini görüyoruz. Tıpkı PKK, PYD, YPG, DHKP-C teröristlerinin himaye edildiği gibi, FETÖ'lü teröristlerin de himaye edildiğini görüyoruz. Adil Öksüz de bu teröristlerin içinde önemli bir isim. Profesyonel bir destek almadan Türkiye dışına çıkması, herhangi bir ülkede varlığını sürdürmesi, hayatın olağan akışına uygun düşmüyor. Profesyonel destek aldığına ilişkin kanaatim var. Bu, herhangi bir bilgiye dayanmıyor ama hayatın olağan akışına aykırı. Çünkü Türkiye'de Adil Öksüz'ün kimliğinin ortaya çıkmasından itibaren adeta 81 milyon seferber oldu. Buna rağmen Adil Öksüz bulunamadı. Türkiye sınırları dışına çıktıysa bu da ayrı bir profesyonel destekle olmuş olabilir."

(Sürecek)

PARTNERSeksi hakem ve sevgilisi plajda aşka gelince...Seksi hakem ve sevgilisi plajda aşka gelince...
CHP'li Özcan: Erdoğan'ın emeklilik dönemi başlıyorCHP'li Özcan: Erdoğan'ın emeklilik dönemi başlıyor
Başbakan Yıldırım Bağcılar'da konuştuBaşbakan Yıldırım Bağcılar'da konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
24TV Adil Öksüz Bekir Bozdağ

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'li Meliha Akyol'un sözleri büyük tepki çekti

AK Parti'li Meliha Akyol'un sözleri büyük tepki çekti

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Demirtaş: Demokrasi ittifakı kurulmalı

Demirtaş: Demokrasi ittifakı kurulmalı

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

Son dakika! Saadet Partisi'nde istifa şoku: 24 kişi AK Parti'ye katıldı

Son dakika! Saadet Partisi'nde istifa şoku: 24 kişi AK Parti'ye katıldı

İlginizi Çekebilir

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Diğer Haberler
Mehmet Ağar'dan 'aktif siyaset' açıklaması: Milli görev olarak hissettim

Mehmet Ağar'dan 'aktif siyaset' açıklaması: Milli görev olarak hissettim

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası

Deniz Baykal'dan yeni fotoğraflar! Kılıçdaroğlu ziyaret etti

Deniz Baykal'dan yeni fotoğraflar! Kılıçdaroğlu ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den dikkat çeken çıkış: Selahattin Demirtaş, CHP istediği için içeride

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den dikkat çeken çıkış: Selahattin Demirtaş, CHP istediği için içeride

Bahçeli ne demek istedi? 'AK Parti bize mecbur kalacak'

Bahçeli ne demek istedi? 'AK Parti bize mecbur kalacak'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.