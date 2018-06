Bozdağ gündemi değerlendirdi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Irak'ın kuzeyinde devam eden terör operasyonuna ilişkin, "Terörle mücadele seçim var diye askıya alınamaz. Terörle mücadelenin gerektirdiği kurallar neyse kesintisiz devam edecektir." dedi.

Bozdağ, 24 TV kanalında katıldığı programda, Kandil'de yürütülen terör operasyonunu değerlendirerek, terörün ve teröristin bulunduğu her yerin Türkiye için tehdit ve yok edilmesi gereken bir hedef olduğunu söyledi.

Terörle mücadelede yeni bir politikayı hayata geçirdiklerini vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Şehirlerimizi yaşanmaz hale getiren, bölgedeki insanlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden terör örgütüne karşı kararlı bir mücadele sürdürdük. Bundan sonraki süreçte de dağlarda, ovalarda, inlerde, mağaralarda nerede terörist varsa onları bulunduğu yerde etkisiz hale getirmeyi hedefleyen bir mücadeleyi yürütüyoruz. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarıyla sınırlarımızın ötesinde Türkiye'ye yönelen terör ve güvenlik tehditlerini ortadan kaldırmak için de adımlar attık. Irak'ın kuzeyinde de PKK terör örgütünün etkinliğini biliyoruz. Bu terör örgütünün beyni Kandil'de. Terör örgütünün oradan hem Türkiye hem de bölgemize terör ihraç ettiğini hep beraber biliyoruz. O nedenle Irak'ın kuzeyinde de Türkiye'ye yönelen terör tehditlerini, sınırımızın ötesinde karşılamak ve orada etkisiz hale getirmek, bulunduğu yerde imha etmek bizim görevimizdir. Devletimizin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarından bir tanesidir. Irak'ın kuzeyinde bir operasyon devam ediyor. Her an herşey olabilir. Nitekim uçaklarımız Kandil'i bombaladı. Yinede gerektiğinde, gerekenler tereddütsüz yapılacaktır. Terörle mücadele seçim var diye askıya alınamaz. Terörle mücadelenin gerektirdiği kurallar neyse kesintisiz devam edecektir."