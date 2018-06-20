Bozdağ gündemi değerlendirdi

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "F-35 projesi kapsamında Türkiye için üretilen uçaklarla ilgili gerekli bağlantılar yapılmıştır. Yarın F-35'in ilk teslimi yapılacaktır." dedi. Seçim çalışmalarını sürdürdüğü Yozgat'tan katıldığı TGRT televizyonundaki programda gündeme ilişkin değerlendirmeler bulunan Bozdağ, ABD Senatosunun F-35 kararını eleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın amacının, senatonun bu kararını gerekçe göstererek Türkiye'ye karşı birtakım taleplerini iletmek olduğunu belirten Bozdağ, "F35 projesi, ABD'nin de içinde bulunduğu çok taraflı bir projedir. Türkiye de ABD gibi F-35 projesinin bir tarafıdır, bir ortağıdır. F-35 projesi kapsamında Türkiye için üretilen uçaklarla ilgili gerekli bağlantılar yapılmıştır. Yarın F-35'in ilk teslimi yapılacaktır. Şu anda bu takvimde de bir sıkıntı yoktur. Peki Senatodan neden böyle bir karar çıktı? Çok açık bir şekilde, Türkiye'ye baskı kurmak için bu karar çıktı." diye konuştu. Bozdağ, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı hava savunma sistemi S400'lerle ilgili de şöyle konuştu:

"Türkiye, S400'leri kendi savunması için almıştır. Biz ABD'den de hava savunma sistemi patriotlar istedik, başka ülkelerden de istedik. NATO'ya uyumlu silahlar olsun diye istedik. Bizim hava savunma sistemimiz yokken, Türkiye olarak buna ihtiyaç duyuyorken ABD bu sistemi bize vermiyor. Başkalarına 'verin' diyoruz, onlar da vermiyor. O zaman Türkiye ne yapacak, havasını savunmasız mı bırakacak? Başka yerden bu sistemi temin ettiğinde de o zaman 'siz bunu temin edemezsiniz' diyorlar. Böyle bir şey olamaz. Türkiye, kendisini korumak kendi güvenliği için eğer dost ve müttefik bildiği ülkelerden, ittifakın içinde olduğu NATO ülkelerinden bunu temin edemezse o zaman başka dostlarından bunu temin eder. Türkiye, egemen bir devlettir. Kendini korumak için uluslararası hukukun da vermiş olduğu hakları kullanarak S400'leri almıştır. Burada geri adım söz konusu değildir. Senatonun kararı Türkiye'yi etkilemez, Türkiye'nin bu konudaki yürüyüşünü durduramaz. Türkiye, kendini koruyacak güce sahiptir."