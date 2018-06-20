Bozdağ gündemi değerlendirdi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyinden ayrılma kararına ilişkin, "İnsan hakları ihlalleri konusunda bir numaralı devlet İsrail'dir. ABD'nin bu tutumu da İsrail'in insan hakları ihlallerine verdiği limitsiz bir destektir. ABD yönetimi de insan hakları ihlallerinden mesuldür." dedi.

Bozdağ, seçim çalışmalarını sürdürdüğü Yozgat'ta TGRT Haber kanalında katıldığı programda, "ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyinden ayrılma kararı"nı değerlendirirken bu tutumu, ABD'nin ön yargısı olarak nitelendirdi.

"ABD'nin, İsrail'e karşı ön yargıyı gerekçe göstermesi, gerçek bir ön yargıya sahip olduğunu gösteriyor." diyen Bozdağ, şunları kaydetti:

"Bir dünya, İsrail'in yaptığı zulmü tasdik ediyor. Dünyada 200'e yakın ülke var. Hepsi İsrail'in Filistinlilere Gazzelilere zulmettiğini söylüyor. İsrail, insan haklarını ihlal ediyor, işkence ediyor, kadınları, çocukları, masumları, silahsız insanları öldürüyor. Dünyada yaşayan insanların yüzde 99'u İsrail'in insan haklarını hiçe saydığını, insan haklarını ihlal ettiğini ve zulmettiğini kabul ediyor. Devletlerin de neredeyse yüzde 99'u da aynısını söylüyor. Bir dünya, İsrail'in ihlalini kabul ediyor da ABD mi sadece objektif. Gözümüzün önünde olan cinayetler, haksızlıklar, görüntülerle ortada. İsrail'in, bağımsız yayın organlarının çektiği görüntülerde ortada. Burada esas ön yargılı olan ABD'dir. Bu noktada 'İsrail kime haksızlık yapıyorsa haklıdır. Ne kadar insan hakları ihlali yapıyorsa yeridir' anlayışını güttüğünü gösteriyor. Böyle birşey olabilir mi? ABD'nin kendisine bakması lazım. Şu anda insan hakları ihlalleri konusunda bir numaralı devlet İsrail'dir. ABD'nin bu tutumu da İsrail'in insan hakları ihlallerine verdiği limitsiz bir destektir. ABD yönetimi de insan hakları ihlallerinden mesuldür."