Bozdağ: Hayvanların işkenceye tabi tutulmasına ağır yaptırımlar getirilecek -3

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Sahipli veya sahipsiz hayvanların işkenceye tabi tutulması, suç olarak kabul edilecek ve ağır yaptırımlar getirilecektir. Hükümetimizin ana gündemlerinden bir tanesi budur. Seçimden sonra yapılacak işler arasında Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılacak değişiklikler yer alacaktır" dedi.

Memleketi Yozgat'ta seçim çalışmalarını sürdüren Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Akdağmadeni, Saraykent ve Sorgun ilçelerinde partililerle bayramlaştı. Sorgun'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bozdağ, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlıkta bacakları kesilmiş halde bulunup, İstanbul'daki veterinet kliniğinde tedaviye alındıktan kısa süre sonra ölen yavru köpeğe ilişkin şunları söyledi:

"Tabi çok vahşice bir hadise. Öncelikle olayı şiddetle kınıyorum. Kabul edilemez bir durum. Güvenlik güçlerimiz, bu olayın failleriyle ilgili geniş kapsamlı çalışma yürütüyor. Bu vahşiliği kim işlediyse onlar tespit edilecektir. Gereği de bunların mutlaka yapılacaktır. Normal bir insanın, insanlık onuru taşıyan birinin, böylesi bir vahşete imza atması, kabul edilemez. Yapmaz zaten. Bu işi yapanlar, belli ki adı insan; kendisinin insanlıkla uzaktan yakından ilgisi, alakası yok. Hükümet olarak Hayvanları Koruma Kanunu'nda önemli değişiklikler yapma kararı almıştık. Seçimden önce kanun tasarısını Adalet Bakanlığı'mız hazırlamıştı ve kamuoyuna da biz bunu açıklamıştık. Sahipli veya sahipsiz hayvanların öldürülmesi, işkence veya eziyete tabi tutulması, şu anda idari para cezasıyla yaptırıma tabi tutuluyordu. Yeni düzenlemeyle bunlar, hapis cezasıyla yaptırıma tabi tutulacak ve bunların tamamı, suç olarak düzenlenecek ve daha ağır yaptırımlar getirilecek. Ama seçimin araya girmesiyle yasalaşma imkanı olmadı. Seçimden sonra hükümet bu konuda ciddi bir adım atacaktır. Sahipli veya sahipsiz hayvanların işkenceye tabi tutulması suç olarak kabul edilecek ve ağır yaptırımlar getirilecektir. Hükümetimizin ana gündemlerinden bir tanesi budur. Seçimden sonra yapılacak işler arasında Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılacak değişiklikler yer alacaktır. Böyle bir hadise nedeniyle çok üzüntülüyüz."