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Bozdağ: "Kandil'e her an bir operasyon olabilir diye Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yaptığımızda ses, Kandil'den önce CHP'den geldi"

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.06.2018 11:38 | Son Güncelleme

Bozdağ: "Kandil'e her an bir operasyon olabilir diye Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yaptığımızda ses, Kandil'den önce CHP'den geldi"


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