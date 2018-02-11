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Bozdağ, Kılıçdaroğlu’na seslendi: "2019’da Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın karşısına CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak çık"

POLİTİKA HABERLERİ | 11.02.2018 16:26 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "2019’da Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın karşısına CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak çık" dedi.AK Parti Nevşehir Gençlik Kollarının 5.

Bozdağ, Kılıçdaroğlu’na seslendi: "2019’da Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın karşısına CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak çık"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "2019’da Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın karşısına CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak çık" dedi.
AK Parti Nevşehir Gençlik Kollarının 5. Olağan Kongresine katılan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, burada yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısında CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkmaya davet etti. Bozdağ, "Bakın bu Kılıçdaroğlu her televizyonda veya her konuşmada aynen şunu söylüyor. Hadi çık karşıma konuşalım. Televizyona çık diyor. Sen danışmanlarını da yanına al birebir tartışalım diyor. Defalarca bunu söylüyor. Ben de şimdi diyorum ki madem öyle diyorsun o zaman sen buyur da 2019’da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına aday olarak çık. Bir hodri meydan de görelim. Adam durmadan çağrı yapıyor. Gel televizyonda tartışalım. Ya er meydanı televizyon değil er meydanı Nevşehir’in meydanıdır, Türkiye’nin meydanlarıdır. Madem kendine güveniyorsun şimdiden cesur davran de ki 2019’da CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı benim de. Ama bakın cesaret yok. Televizyona çağırıyor. Meydana gel meydana. Nevşehir’e, Ankara’ya, İstanbul meydanına gel. O zaman millet hepimizin notunu versin. Ama meydana çıkmıyor ben kutunun içine çağırıyorum diyor. Tayyip Beyi kutulara sığdıramazsın. O meydanların milletin gönlünün lideridir" ifadelerini kaydetti.

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