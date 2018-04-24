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Bozdağ: "Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı'ya iftira ve hakaretleri, başta Yörükler olmak üzere Türk milletinin her bir ferdine yapılmış iftira ve hakarettir."

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 11:26 | Son Güncelleme

Bozdağ: "Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı'ya iftira ve hakaretleri, başta Yörükler olmak üzere Türk milletinin her bir ferdine yapılmış iftira ve hakarettir."

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