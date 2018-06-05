Bozdağ: Muharrem İnce, senin rakibin Bozdağ mı, Erdoğan mı?

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin kendisi hakkında konuşmasıyla ilgili, "Yatıyor kalkıyor, Bekir Bozdağ. Onunla kalkıyor, onunla devam ediyor. Muharrem İnce; senin rakibin kim? Bekir Bozdağ mı, Recep Tayyip Erdoğan mı ? Sen Türkiye’nin cumhurbaşkanlığına mı adaysın, yoksa başbakan yardımcılığı, hükümet sözcülüğüne mi adaysın?" dedi.
Yozgat’ta seçim çalışmalarını sürdüren Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, partisinin seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. Burada bir konuşma yapan Bozdağ, cumhurbaşkanı adaylarının seçim beyannameleri ve konuşmalarını eleştirerek şunları söyledi:
“Cumhurbaşkanlığına aday olanlar, doğru olanı çarpıtmamalı. Doğru neyse onu söylemelidir. Ama bakıyorsunuz onu da söylemiyorlar. Milleti aldatmaya, kandırmaya, çarpıtmaya devam ediyorlar. Sosyal medya üzerinden iftiralarla kirletmeye davam ediyorlar. Ama bu arada beni de çok seviyor. Allah var. Yatıyor kalkıyor, Bekir Bozdağ. Onunla kalkıyor, onunla devam ediyor. Ben bazen diyorum ki, Muharrem İnce; senin rakibin kim? Bekir Bozdağ mı, Recep Tayyip Erdoğan mı? Sen Türkiye’nin cumhurbaşkanlığına mı adaysın, yoksa, başbakan yardımcılığı, hükümet sözcülüğüne mi adaysın? Neye aday olduğunu karıştırmış durumda. Eğer başbakan yardımcılığı hükümet sözcülüğüne adaysan, bil ki parlamenter sistemin bakanlar kurulu, son toplantısını dün yaptı. Başbakan yardımcılığı, hükümet sözcülüğü diye bir görev de kalmadı. Olmayan bir göreve talip oluyorsun. Adam rotasını şaşırmış, öyle devam ediyor.”
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