Bozdağ: Münbiç, Türkiye'nin güçlü olduğunu göstermektedir

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Biz silahlı çözümü son çare olarak hep gördük. Arzu ettiğimiz bir çözüm değil ama Türkiye mecbur kaldığında Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi bu adımı atmaktan tereddüt etmedi. Münbiç'te diplomatik çabaların netice vermesi Türkiye'nin masada da güçlü olduğunu göstermektedir" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, seçim çalışmalarını sürdürdüğü memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bekir Bozdağ, Türk askerlerinin Münbiç'te bağımsız devriye faaliyetlerine başlamasıyla ilgili şunları söyledi:

"Şu anda Münbiç'te diplomatik bir yol haritası net bir şekilde belli edildi. Bir takvim de kondu. Bu çerçevede adıma adım çalışmalar başlatıldı. ABD ve Türk birlikleri Münbiç'in içinde bağımsız devriyeye başladılar, kenarında şu anda. Yani oraya girilmiş durumda. Şimdi adım adım bu devriye içeri doğru gidilecek ve karma devriyeye dönecek. Daha sonra da o bölgedeki PYD-YPG' li teröristlerin bölgeyi terk edip etmediği hem bizim hem ABD askerleri tarafından kontrol edilecek. Alanın tamamen temizlenmesinden sonra da o bölgedeki bütün işler yeni aramızdaki mutabakat çerçevesinde devam edecek. O da nedir? Bir yandan bölgenin teröristlerden arındırılması için çalışma yürütülürken öte yandan eş zamanlı bölgenin yönetimi ve güvenliği gibi konularda eş zamanlı bir şekilde çalışılmakta ve çözüme kavuşturulmaktadır. Biz silahlı biz çözümü son çare olarak hep gördük. Arzu ettiğimiz bir çözüm değil ama Türkiye mecbur kaldığında Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi bu adımı atmaktan tereddüt etmedi. Ama diplomatik yollarla sorunlara çözüm bulunması bizim her zaman tercihimiz olmuştur. Münbiç'te diplomatik çabaların netice vermesi Türkiye'nin masada da güçlü olduğunu göstermektedir "