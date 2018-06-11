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Bozdağ: "Olağanüstü hal, ilanihaye devam edecek bir hal değil, geçici bir hal. Bu geçici hali sona erdirmek de hükümetimizin takdir edeceği bir konu."

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.06.2018 13:09 | Son Güncelleme

Bozdağ: "Olağanüstü hal, ilanihaye devam edecek bir hal değil, geçici bir hal. Bu geçici hali sona erdirmek de hükümetimizin takdir edeceği bir konu."


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