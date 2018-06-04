Bozdağ: PYD ve YPG'nin Menbiç'ten uzaklaştırılmasında konusunda ABD ile mutabakata varıldı (1) 

Hakime TORUN /ANKARA (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, Menbiç'e ilişkin bir soru üzerine "Siyasi çözümün bulunması bizim de temel arzumuz. ABD ile Türkiye arasında bu anlamda oluşturulan ortak çalışma grupları çalışmalarını yürüttüler. Bugün Dışişleri bakanımızı Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri bakanı bir araya geldi. Bütün çalışmaları görüştüler. Türkiye ve ABD, PYD ve YPG'nin Menbiç'ten uzaklaştırılması konusunda bir yöntem benimsenmesinde mutabakata varıldı. PYD ve YPG'nin bölgeden uzaklaştırılması için de bir yol haritası çizilmesi konusunda da mutabakata varıldı. Bir takvim kondu ucu açık bir çalışma değil. Umarız ki müttefikimiz ABD bu ön mutabakatın gereğini yerine getirir. Şu anda olumlu bir noktadayız" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı.

Seçim güvenliğine ilişkin Bozdağ, "Ülkemizin her yerinde seçim güvenliği ile ilgili her türlü tedbirin alındığının bilinmesini isteriz" dedi.

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