Bozdağ: PYD ve YPG'nin Menbiç'ten uzaklaştırılmasında konusunda ABD ile mutabakata varıldı (1) 

Seçim güvenliğine ilişkin Bozdağ, "Ülkemizin her yerinde seçim güvenliği ile ilgili her türlü tedbirin alındığının bilinmesini isteriz" dedi.

"KANDİL'E TÜRKİYE BUNDAN SONRA DA GİREBİLİR. HER AN HER ŞEY OLABİLİR"

Bozdağ, "Kandil'in terör örgütünü merkezi olduğunu bilmeyen yok. Türkiye'deki terörün oradan yönetildiğini de biliyoruz. Kandil'e daha önce defalarca operasyon Türkiye yaptı. Bundan sonra Kandil dahil Türkiye'ye dönük her türlü terör tehdidinin olduğu yere Türkiye'nin operasyon yapma hakkı vardır. Kandil'e Türkiye bundan sonra da girebilir. Her an her şey olabilir" dedi.