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Bozdağ: "Sayın İnce, unutma ki Türk halkı başka ülkeden telefonla arayanların kullandığını, kukla olarak görür. Kuklaları da Cumhurbaşkanı seçmez."

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.05.2018 13:09 | Son Güncelleme

Bozdağ: "Sayın İnce, unutma ki Türk halkı başka ülkeden telefonla arayanların kullandığını, kukla olarak görür. Kuklaları da Cumhurbaşkanı seçmez."


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