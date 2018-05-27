Bozdağ: Seçim beyannamelerinde teröre ilişkin tek cümle yok

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Fethullahçı terör örgütüyle en etkin mücadeleyi yapan yegane hükümet, AK Parti hükümetidir. Bu mücadeleyi yaparken, milletimizin ve devletimizin bekasından başka hesap yapmadık, bundan sonrada da yapmayacağız. Seçim beyannamelerini açıkladılar, teröre ilişkin tek bir cümle yok" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, AK Parti Yozgat Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Bozdağ, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye yönelik eleştirilerde bulundu. İnce’nin televizyonda farklı, sosyal medyada farklı konuştuğunu ileri süren Bozdağ, şunları söyledi:

"Şimdi konuşuyorlar. Büyükelçilerle konuşmuşlar. Televizyonda kendi söylüyor, Sayın İnce. Orada soruyor gazeteciler, 'Erdoğan’ı yargılayacak mısınız veya büyükelçiler size böyle bir şey sordu mu?' Önce 'Hayır' diyor sonra diyor ki 'Evet, sordular'. 1 gün sonra da Twitter hesabında 'Böyle bir şey demedim' diye yalanlıyor. Canlı yayında söylemişsin, söylediğini bu milletin hepsi 'Büyükelçiler bana bunu sordu' diye anlamış. Belli ki zırvalamışsın; ama zırva, tevil götürmez. Maalesef kalktı, ertesi gün Twitter’da yalanladı. Hani eskiden bir laf vardı ya 'Karakolda doğruyu söyler, mahkemede şaşar'. Şimdi bunlar televizyonda doğru söylüyorlar, Twitter’da şaşıyorlar. Sen büyükelçi ile oturmuşsun 'Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nı yargılayacak mısın?' diye soruyorlar. Sen de onlara Türkiye’nin Cumhurbaşkanı'nı nasıl yargılayacağını anlatıyorsun. Nerede senin bağımsızlığın? Büyükelçilerin gözünün içine bakarak mı Türkiye’yi yöneteceksiniz?"

'TERÖRLE EN ETKİN MÜCADELEYİ AK PARTİ YAPIYOR'

Terörle mücadeleye ilişkin de açıklamalarda bulunan Bozdağ, "Fethullahçı terör örgütüyle en etkin kararlı mücadeleyi yapan yegane hükümet, AK Parti hükümetidir. Biz bu mücadeleyi yaparken, milletimizin ve devletimizin bekasından başka hesap yapmadık, bundan sonrada da yapmayacağız. Bakın, seçim beyannamelerini açıkladılar, teröre ilişkin tek bir cümle yok. Ben soruyorum. Türkiye’nin bölücü terör, PKK, YPG, FETÖ diye bir sorunu yok mu? Türkiye’de DHKP-C veya başkaca terör örgütü yok mu? Ama terörle mücadeleye dair doğru dürüşt bir şey söylemiyorlar. Terör Kanunu'nu mücadeleyi zayıflatacak, terörün elini güçlendirecek şekilde değiştireceklerini söylüyorlar" dedi.

'SİZE NE TÜRKİYE’NİN CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNDEN'

Almanya'nın, HDP mitingine izin vermesine tepki gösteren Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Dün Almanya PKK’lıların seçime dönük miting yapmasına izin verdi. Türkiye’yi engellemek için mevzuat değişikliğine gittiler. Başka ülkelerin Almanya’da seçim propagandası yapmalarına izin vermeyen düzenlemeler yaptılar; ama amaç, Türkiye’yi engellemekti. Dün ne oldu? PKK’lılara miting yapma imkanı verdiler. Türkiye’ye karşı adil, objektif değiller; adil ve objektif görünme ihtiyacı dahi duymuyorlar. 'Türkiye’nin seçiminde tarafız' diyorlar. 'Biz, Recep Tayyip Erdoğan’a kaybettirecek kim varsa ona her türlü desteği tereddütsüz vermeye hazırız ve bakın veriyoruz' diyorlar. Buradan bir kez daha söylüyorum. Biz Almanya’ya, Amerika’ya, Fransa’ya, İsrail’e veya başkaca bir ülkeye cumhurbaşkanı seçmiyoruz. Bu ülkenin vatandaşları, başka bir ülkenin cumhurbaşkanı için oy kullanmıyorlar. Size ne Türkiye’nin cumhurbaşkanı seçiminden? Size ne Türkiye’nin parlamento seçiminden? Sizi ne ilgilendirir?" diye konuştu.

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