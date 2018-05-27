Bozdağ: Seçim beyannamelerinde teröre ilişkin tek cümle yok

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Fethullahçı terör örgütüyle en etkin mücadeleyi yapan yegane hükümet, AK Parti hükümetidir. Bu mücadeleyi yaparken, milletimizin ve devletimizin bekasından başka hesap yapmadık, bundan sonrada da yapmayacağız. Seçim beyannamelerini açıkladılar, teröre ilişkin tek bir cümle yok" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, AK Parti Yozgat Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Bozdağ, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye yönelik eleştirilerde bulundu. İnce’nin televizyonda farklı, sosyal medyada farklı konuştuğunu ileri süren Bozdağ, şunları söyledi:

"Şimdi konuşuyorlar. Büyükelçilerle konuşmuşlar. Televizyonda kendi söylüyor, Sayın İnce. Orada soruyor gazeteciler, 'Erdoğan’ı yargılayacak mısınız veya büyükelçiler size böyle bir şey sordu mu?' Önce 'Hayır' diyor sonra diyor ki 'Evet, sordular'. 1 gün sonra da Twitter hesabında 'Böyle bir şey demedim' diye yalanlıyor. Canlı yayında söylemişsin, söylediğini bu milletin hepsi 'Büyükelçiler bana bunu sordu' diye anlamış. Belli ki zırvalamışsın; ama zırva, tevil götürmez. Maalesef kalktı, ertesi gün Twitter’da yalanladı. Hani eskiden bir laf vardı ya 'Karakolda doğruyu söyler, mahkemede şaşar'. Şimdi bunlar televizyonda doğru söylüyorlar, Twitter’da şaşıyorlar. Sen büyükelçi ile oturmuşsun 'Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nı yargılayacak mısın?' diye soruyorlar. Sen de onlara Türkiye’nin Cumhurbaşkanı'nı nasıl yargılayacağını anlatıyorsun. Nerede senin bağımsızlığın? Büyükelçilerin gözünün içine bakarak mı Türkiye’yi yöneteceksiniz?"