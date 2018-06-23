Bozdağ, Yozgat'ta gündemi değerlendirdi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, FETÖ ile ilgili yeni belgelere ilişkin, "Bu yeni delil, şu anda açık ve net olan bu hususu ayrıca teyit etmektedir." dedi.

Bozdağ, Yozgat'ın Çekerek ilçesinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden olan Kemal Batmaz ve Hakan Çiçek'e ait olduğu belirlenen yeni telefon mesajlarının FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in iadesini nasıl etkileyeceğinin sorulması üzerine Bozdağ, "15 Temmuz darbe teşebbüsünün FETÖ/PDY terör örgütünün elebaşı teröristbaşı Fetullah Gülen'in talimatlarıyla yapıldığı ve bütün organizasyon aşamasında FETÖ'nün onayının alındığı çok nettir." ifadelerini kullandı.

Devam eden soruşturmalar ve kovuşturmalar kapsamındaki dosyalardaki delillerin tamamının bunu çok net bir şekilde ortaya koyduğunu vurgulayan Bozdağ, tereddüte mahal bırakmayacak şekilde açık bir durumun söz konusu olduğunu belirtti.

Bozdağ, şöyle devam etti:

"Bu yeni delil, şu anda açık ve net olan bu hususu ayrıca teyit etmektedir. FETÖ'nün bu darbe teşebbüsünün içerisinde olduğunu gösteren yüzlerce, binlerce delil var dosyalarda. Çünkü FETÖ'nün ordu içerisinde, emniyet içerisinde ve sivildeki teröristleri el birliğiyle bu darbe teşebbüsünün içinde yer aldılar. Vatandaşımıza, devletimize, milletimize, hukukumuza, Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, demokrasimize kastettiler. Tüm Türk milleti de bunun şahididir. Dosyalarda bunu çok net şekilde ortaya koyan yeterinden fazla delil vardır. Türkiye'nin ABD'ye gönderdiği geçici tutuklama ve FETÖ'nün Türkiye'ye iadesi talebinde bu delillerin tamamı vardır. Bu delillerin tamamı da bu darbenin FETÖ'nün talimatıyla FETÖ'nün teröristleri tarafından gerçekleştirildiğini göstermektedir. Bu yeni delil elbetteki bu konudaki delilleri teyit eder yeni bir delil. Yani Pensilvanya ile darbeye karışanlar arasındaki görüşmeleri ortaya koyuyor. Tabii bu da son derece önemlidir. ABD'den bizim beklediğimiz şey... FETÖ'nün darbe teşebbüsünü yaptığı ve yaptırdığı ve bunun bir numaralı faili olduğu gerçeğini artık bütün dosyadaki veriler ortaya koyuyor. Son delil de tam net bir şekilde FETÖ ile yazışmaları ortaya koyuyor."