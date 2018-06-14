Bozdağ Yozgat'ta iftar programına katıldı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Bazen konuşuluyor, ' ekonomi büyüdü ama niye yansımadı' yansıdı nasıl yansıdı? Şehir hastanesi oldu Yozgat'a yansıdı, devlet hastanesi oldu Şefaatli'ye yansıdı. Eğitim oldu, bizim ilimize, ilçemize, ülkemize yansıdı." dedi.

Bozdağ, Şefaatli ilçe belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, muhalefet partilerini ve cumhurbaşkanı adaylarını eleştirdi.

Seçim zamanı herkesin heybesinde olanı millete anlattığını belirten Bozdağ, "Bütün bunları değerlendiren, vicdan terazisinde tartan ölçen biçenler sizlersiniz. Hakem vatandaş, kararı veren vatandaştır. Türkiye'nin rotasını siz çizeceksiniz." diye konuştu.

AK Parti'nin milletin önüne 16 yıllık alın teriyle çıktığını anlatan Bozdağ, "16 yıldır ürettiğimiz eserlerimizle çıkıyoruz, yaptıklarımızı, Şefaatli'lilere, Yozgat'a Türkiye'nin bütün illerine teminat olarak gösteriyor. Yeni dönemde de daha iyilerini yapmak konusunda yetki talebinde bulunuyoruz. Bugün cumhurbaşkanı adayı olarak piyasada olanların bu ülkenin geçmişinde yaptıkları milletin hayrına bir iş doğru dürüst yok, diktikleri bir fidan yok, ülkemize kazandırdıkları bir eser yok. Ama Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının Şefaatli'miz başta olmak üzere, Türkiye'nin dört bir yanında diktikleri fidanlar var, yaptıkları eserler var." değerlendirmesinde bulundu.