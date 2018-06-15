Bozdağ Yozgat'ta iftar programına katıldı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen operasyona ilişkin, "CHP hemen ayağa kalkıyor, 'seçim var harekat mı olur'. Ne yapacağız terörle mücadeleyi seçim var diye askıya mı alacağız." dedi.

Bozdağ, Şefaatli ilçesinde belediye tarafından düzenlenen iftar programının ardından yaptığı konuşmada, terörle mücadele konusunda muhalefetin tutumunu eleştirdi.

CHP'nin "Amerika ile aramız bozulmasın" dediğini aktaran Bozdağ, "Suriye'nin kuzeyinde 5 bin tır silah veriyor Amerika, 2 bin kargo uçağı silah veriyor. Demeyecek miyiz bu silahları kime veriyorsun sen? Bu silahlar kime karşı kullanılacak? Sen burada terör koridoru kuruyorsun ve terör devletine dönüştürmek istiyorsun. Terör devleti, benim ülkemin bölünmez bütünlüğünü, milli güvenliğini tehdit ediyor. Ben buna rıza göstermem demeyecek miyiz?" diye konuştu.

Türkiye'nin etrafının terör örgütleriyle kuşatılmaya çalışıldığını ifade eden Bozdağ, şunları söyledi:

"Biz buna 'hayır' demeyecek miyiz? Sineye mi çekeceğiz bunu. Ne dedik. 'Eğer geri adım atılmazsa biz gireriz Suriye'ye', Fırat Kalkanı ile girdik ve terör koridorunu kestik. Zeytin Dalı Harekatı'yla girdik. Şimdi Münbiç'de Türkiye'nin dedikleri yerine getiriliyor. Biz bunları yapmayacak mıyız. Şimdi bu CHP'nin zihniyetine gelince Amerika ile aramız bozulmasın diye Türkiye'nin bölünmesine mi rıza göstereceğiz. Böyle bir şey olabilir mi? Biz Türkiye'nin ve Türk milletinin menfaati söz konusu olduğunda bir dünyayı karşımıza alırız, aldık. Gerekirse yine alırız. Milletimizin hukukunu, devletimizin hukukunu çiğnetmeyiz."