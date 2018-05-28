Bozdağ Yozgat'ta vatandaşlarla bir araya geldi

Bu değişikliğin milletin onayına sunulduğunu ve 16 Nisan'da parlamenter sistemin değiştiğini belirten Bozdağ, "Kabul ettiğimiz sistemi Allah'ın izniyle 24 Haziran'da birlikte uygulamaya koyacağız ve Türkiye'miz için yeni bir yüzyılın başlangıcını her beraber yapacağız. İnşallah bu yeni yüzyıl, Türkiye'de daha büyük başarıların, bolluğun, bereketin, kalkınmanın, her anlamda olumlu gelişmenin yaşandığı bir yüzyıl olacaktır. Hep beraber bir tarih yazıyoruz, tarihi dönemin temellerini atıyoruz." diye konuştu.

Bozdağ, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde belediye konferans salonunda muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldiği toplantıda, 24 Haziran'ın, Türkiye için tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 24 Haziran'dan sonra Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle yönetileceğini anımsatarak, "Adamlar hala işin farkında değiller. Bir hazırlıkları yok. Kafalarını kuma gömmüşler ama dünya dönmeye devam ediyor ve sistem değişmiş. Dersine çalışmıyorlar, hazırlıkları yok." dedi.

Bozdağ, Türkiye'nin ana muhalefeti ve diğer muhalefet partilerinin buna rağmen sistem değişmemiş gibi davranmayı sürdürdüğüne işaret ederek, "Sistem değişti. Ayın 24'ünden sonra Türkiye, parlamenter sistemle yönetilmeyecek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle yönetilecek. Adamlar hala işin farkında değil. Bir hazırlıkları yok. Kafalarını kuma gömmüşler ama dünya dönmeye devam ediyor ve sistem değişmiş. Dersine çalışmıyorlar, hazırlıkları yok. Dersine çalışan tek kadro var, AK Parti kadrosu." dedi.

AK Parti olarak yeni dönemi nasıl inşa edeceklerinin çalışmasını aylardır yaptıklarını anlatan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın başkanlığında defalarca toplantı yapıldı. 'Yeni dönem Türkiye'nin önünü nasıl açacağız, Türkiye'yi nasıl şaha kaldıracağız', onun çalışmalarını yapıyoruz. 24 Haziran'da yeni dönemin kapılarını araladığımızda, yeniden Cumhurbaşkanımıza ve onun parlamentodaki arkadaşlarına güç, kuvvet ve yetki aktardığımızda Türkiye, Allah'ın izniyle yeniden şaha kalkacak. Türkiye daha huzurlu olacak. Çünkü geçen 16 yıl içerisinde Yozgat ve Türkiye, her alanda çok şey kazandı. Ulaşımda Türkiye gerçekten çağ atladı. Yüksek hızlı tren Türkiye ile buluştu. Yozgat'ta da çalışmalar devam ediyor."