HABER

Bozdağ'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.03.2018 11:09 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: - "Dinimiz, medeniyetimiz, kültürümüz ve milletimizin kadına ve kadının hukukuna verdiği bu kıymeti, eylem ve söylemleriyle tahrife yeltenen bazı zavallıların varlığı ve saçmalıkları asla değiştirmez"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Dinimiz, medeniyetimiz, kültürümüz ve milletimizin kadına ve kadının hukukuna verdiği bu kıymeti, eylem ve söylemleriyle tahrife yeltenen bazı zavallıların varlığı ve saçmalıkları asla değiştirmez." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ana, eş, evlat, kardeş, varlık nedeni ve insanlığın en büyük mimarı kadınların gününü kutladı.

"Cennet, annelerin ayakları altındadır." diyen Peygamberimizin tebliğ ettiği İslam, vatanımıza 'Anadolu", toprağımıza 'Toprak ana' ve devletimize 'Devlet ana' diyen medeniyet ve kültür anlayışımız, bu ruhu yaşatan milletimiz, kadına ve kadının hukukuna en büyük değeri vermektedir." değerlendirmesinde bulunan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Dinimiz, medeniyetimiz, kültürümüz ve milletimizin kadına ve kadının hukukuna verdiği bu kıymeti, eylem ve söylemleriyle tahrife yeltenen bazı zavallıların varlığı ve saçmalıkları asla değiştirmez, değiştiremez. Kadınlar arasındaki ayrımcılığa son veren, kadınlarımızın önündeki engelleri kaldıran, kadınlar için pozitif ayrımcılığı anayasaya koyan, kadınlarımız lehine pek çok adım atan AK Parti'nin kurduğu Cumhuriyet hükümetleri, bundan sonra da kadınlar için çalışmaya devam edecektir."

'Yardımcı doçentlik' kadrosu resmen kaldırıldı'Yardımcı doçentlik' kadrosu resmen kaldırıldı
Kılıçdaroğlu çağrı yaptı ilk o uyguladı!Kılıçdaroğlu çağrı yaptı ilk o uyguladı!
Dinamitle yıkılmayan bina kendiliğinden çöktü!Dinamitle yıkılmayan bina kendiliğinden çöktü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ kutlama mesaj

En Çok Okunan Haberler

Son ankette ittifak detayı

Son ankette ittifak detayı

Survivor 2018 19. bölüm fragmanı! Survivor'da Nihat Doğan ve Hakan Hatipoğlu kavgası

Survivor 2018 19. bölüm fragmanı! Survivor'da Nihat Doğan ve Hakan Hatipoğlu kavgası

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor! İşte hava durumuna ait son bilgi

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor! İşte hava durumuna ait son bilgi

Hasan Kaçan'dan Mustafa Armağan'a sert sözler!

Hasan Kaçan'dan Mustafa Armağan'a sert sözler!

İşte aldatmaya en yatkın meslekler

İşte aldatmaya en yatkın meslekler

Avukattan müvekkiline şok sözler: Beni cinsel anlamda yaşamalısın!

Avukattan müvekkiline şok sözler: Beni cinsel anlamda yaşamalısın!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karaduman ve Taşçı: “Biz güçlü bir aileyiz”

Karaduman ve Taşçı: “Biz güçlü bir aileyiz”

Son dakika! MHP, CHP'yi reddetti

Son dakika! MHP, CHP'yi reddetti

Başkan Kayda’dan darp iddialarına yanıt

Başkan Kayda’dan darp iddialarına yanıt

Malkara Kaymakamı avcılarla buluştu

Malkara Kaymakamı avcılarla buluştu

Bingül’den Malkara esnafına teşekkür

Bingül’den Malkara esnafına teşekkür

Saadet Partisi'ne MHP'den 'ittifak' vetosu!

Saadet Partisi'ne MHP'den 'ittifak' vetosu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.