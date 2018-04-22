Bozdağ’dan “Adil Öksüz” açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün kilit ismi Adil Öksüz ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldığını açıkladı.
Bozdağ, katıldığı bir televizyon programında Adil Öksüz’ün nerede olduğuna ilişkin soru üzerine şunları söyledi:
“Şimdi nerededir, hangi ülkededir buna dair bir bilgiyi bizden paylaşmamızı beklemeyin. Çünkü bu doğru olmaz. Bildiğiniz gibi bizim Milli İstihbarat Teşkilatımız yurtdışında operasyon yapma yetkisi ile donatıldı. Bu çerçevede 19 ülkeden 83 FETÖ’cü teröristi paketleyip Türkiye’ye getirdi. Başka ülkelerde de FETÖ’cü teröristler var, onları da inşallah paketleyip paketleyip Türkiye getirecektir. Bunları getirdikten sonra hangi ülkeden getirdiklerini o zaman açıklayacağız. Şimdi o ülkeleri açıklamamız paketleme işini sıkıntıya sokar.”
“MİT’i kutluyorum”
Bozdağ, açıklamasının devamında, ”Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan başta olmak üzere bütün çalışma arkadaşlarını kutluyorum, tebrik ediyorum. Yüzümüzü ağartan operasyonlara imza attılar, inşallah bundan sonra da atacaklar. Teröristler Türkiye’nin nefesini enselerinde hissetmeye devam edeceklerdir. Hangisi paketlenip gelecek onu göreceğiz. Teröristlere yurtiçinde de yurtdışında da rahat yüzü yok. Pennsylvania’daki malikanesinde de rahat yüzü yok” diye konuştu.
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