HABER

Bozdağ’dan “Adil Öksüz” açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 16:48 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün kilit ismi Adil Öksüz ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldığını açıkladı.Bozdağ, katıldığı bir televizyon programında Adil Öksüz’ün nerede olduğuna ilişkin soru üzerine şunları söyledi:“Şimdi nerededir, hangi ülkededir buna dair bir bilgiyi bizden paylaşmamızı beklemeyin.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün kilit ismi Adil Öksüz ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldığını açıkladı.
Bozdağ, katıldığı bir televizyon programında Adil Öksüz’ün nerede olduğuna ilişkin soru üzerine şunları söyledi:
“Şimdi nerededir, hangi ülkededir buna dair bir bilgiyi bizden paylaşmamızı beklemeyin. Çünkü bu doğru olmaz. Bildiğiniz gibi bizim Milli İstihbarat Teşkilatımız yurtdışında operasyon yapma yetkisi ile donatıldı. Bu çerçevede 19 ülkeden 83 FETÖ’cü teröristi paketleyip Türkiye’ye getirdi. Başka ülkelerde de FETÖ’cü teröristler var, onları da inşallah paketleyip paketleyip Türkiye getirecektir. Bunları getirdikten sonra hangi ülkeden getirdiklerini o zaman açıklayacağız. Şimdi o ülkeleri açıklamamız paketleme işini sıkıntıya sokar.”

“MİT’i kutluyorum”
Bozdağ, açıklamasının devamında, ”Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan başta olmak üzere bütün çalışma arkadaşlarını kutluyorum, tebrik ediyorum. Yüzümüzü ağartan operasyonlara imza attılar, inşallah bundan sonra da atacaklar. Teröristler Türkiye’nin nefesini enselerinde hissetmeye devam edeceklerdir. Hangisi paketlenip gelecek onu göreceğiz. Teröristlere yurtiçinde de yurtdışında da rahat yüzü yok. Pennsylvania’daki malikanesinde de rahat yüzü yok” diye konuştu.

Başbakan'dan veda gibi konuşma! Herkes ne yapacağını merak ediyorduBaşbakan'dan veda gibi konuşma! Herkes ne yapacağını merak ediyordu
'Futbol teröründen öte bir kumpas''Futbol teröründen öte bir kumpas'
Erken seçimin en çok merak edilen sorusuydu! Hükümet tartışmalara noktayı koyduErken seçimin en çok merak edilen sorusuydu! Hükümet tartışmalara noktayı koydu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'

'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı

'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı

Murat Boz'un yüzü gülmüyor! Aslı Enver'i aldattı mı?

Murat Boz'un yüzü gülmüyor! Aslı Enver'i aldattı mı?

Hadise meğer kilo vermemiş!

Hadise meğer kilo vermemiş!

Son dakika! CHP ve İYİ Parti anlaştı! Hangi milletvekilleri İYİ Parti'ye geçti?

Son dakika! CHP ve İYİ Parti anlaştı! Hangi milletvekilleri İYİ Parti'ye geçti?

İYİ Parti seçime katılabilecek mi? YSK Başkanı'ndan son dakika açıklaması

İYİ Parti seçime katılabilecek mi? YSK Başkanı'ndan son dakika açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ı ziyaret etti

Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ı ziyaret etti

CHP'li 15 vekilin İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin Akşener'den açıklama

CHP'li 15 vekilin İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin Akşener'den açıklama

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

CHP-İYİ Parti işbirliğine Bahçeli ve AK Parti'den ilk tepki

CHP-İYİ Parti işbirliğine Bahçeli ve AK Parti'den ilk tepki

İYİ Parti seçime girebilecek mi? YSK kararını verdi

İYİ Parti seçime girebilecek mi? YSK kararını verdi

MHP'li 5 milletvekili de mi İYİ Parti'ye geçiyor?

MHP'li 5 milletvekili de mi İYİ Parti'ye geçiyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.