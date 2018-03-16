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Bozdağ’dan AP’nin ’Afrin’ kararına tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2018 11:04 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “AP’nin bu kararı, Türkiye için yok hükmündedir.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “AP’nin bu kararı, Türkiye için yok hükmündedir. AP bu kararı aldı diye Türkiye terörle mücadelesinden vazgeçmeyecektir” dedi.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Avrupa Parlamentosu’nda (AP) Türkiye’ye Afrin’den çekilmesi çağrısı yapan karar tasarısının kabul edilmesine ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamada bulundu. AP’nin bu kararının Türkiye için yok hükmünde olduğunu kaydeden Bozdağ, “‘Suriye’de durum’ başlıklı kararıyla Avrupa Parlamentosu, gerçekleri görmemiştir. Bu kararıyla AP, söz konusu Türkiye olunca adil, objektif ve tarafsız olamayacağını ve Türkiye aleyhine daima taraf olduğunu bir kez daha göstermiştir. Avrupa Parlamentosu bu kararı ile AB’nin üzerinde yükseldiği temel değerlere aykırı davranmıştır, terör örgütleri ile dayanışmayı Türkiye ile dayanışmaya tercih etmiştir. Bu karar; aleni gerçeklerden kopuş ve akıl tutulmasıdır. Zeytin Dalı Harekatı, sivilleri teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, teröristlerden bölgeyi arındırmak, bölgede barış ve güvenliği tesis için yapılmaktadır. Terörle mücadeleye destek vermesi gereken, buna karşı çıkarak AB’nin üzerinde yükseldiği değerleri de inkar etmiştir. Avrupa’nın geleceğini terör örgütleriyle, eli kanlı teröristlerle iş birliğinde görenler, AB’ye de, AP’ye de, Avrupa halklarına da en büyük zararı vermektedirler. AP’nin bu kararı, Türkiye için yok hükmündedir. AP bu kararı aldı diye Türkiye terörle mücadelesinden vazgeçmeyecektir. Afrin’deki son terörist temizleninceye ve bölgede huzur, barış, güven ve istikrar tesis edilinceye kadar Zeytin Dalı Harekatı devam edecektir” açıklamasını yaptı.

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