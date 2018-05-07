Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Fransa eski Cumhurbaşkanı, azılı İslam düşmanı Sarkozy dahil 300 Fransız yazar, siyasetçi; 'şiddet ve Yahudi düşmanlığı yayıyor' iftirasıyla Kuran'dan bazı ayetlerin çıkartılmasını istemişler. Bunlar 21. yüzyılın beyinsizleri, barbarları ve Ebu Cehilleridir, DEAŞ'ın batı versiyonudur." ifadesini kullandı.

Bozdağ, Twitter hesabından, Fransa'da Kur'an-ı Kerim'den "şiddet ve Yahudi karşıtı fikirleri yaydığı gerekçesiyle bazı ayetlerin çıkarılması" yönünde yayımlanan bildiriye ilişkin paylaşımda bulundu.

Söz konusu bildiriye tepki gösteren Bozdağ, şunları kaydetti:

"Fransa eski Cumhurbaşkanı, azılı İslam düşmanı Sarkozy dahil 300 Fransız yazar, siyasetçi 'şiddet ve Yahudi düşmanlığı yayıyor' iftirasıyla Kur'an'dan bazı ayetlerin çıkartılmasını istemişler. Bunlar 21. yüzyılın beyinsizleri, barbarları ve Ebu Cehilleridir, DEAŞ'ın batı versiyonudur. Nice Ebu Cehiller, Sarkozy'den daha kudretli, daha azılı nice İslam düşmanları, Kur'an'ı yok etmek, bu mümkün değilse tahrif etmek, bu da mümkün değilse bazı ayetleri Kur'an'dan çıkarmak istediler ama başaramadılar, hepsi yok oldular ama Kur'an var ve kıyamete kadar da var olacaktır. Sadece Sarkozy ve onun gibi hamakatin zirvesindeki İslam düşmanları değil bütün İslam düşmanları ve hatta tüm insanlar, cinler ve şeytanlar bir araya gelseler dahi Kur'an'ın veya bir suresinin ya da bir ayetinin benzerini getiremezler ve de Kur'an'ı asla değiştiremezler."

Bozdağ, Kur'an-ı Kerim'i Hazreti Muhammed'e vahyedip onun elçiliği ile insanlara tebliğ ettirenin de kıyamete kadar Kur'an'ı koruyacak olanın da Yüce Allah olduğunu hatırlatarak, buna ilişkin "Hicr, Bakara ve En'am" surelerinden örnekler verdi.

