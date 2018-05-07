HABER

Bozdağ'dan Fransa'daki "Kur'an tartışmasına" tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.05.2018 11:36 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: - "Fransa eski Cumhurbaşkanı, azılı İslam düşmanı Sarkozy dahil 300 Fransız yazar, siyasetçi 'şiddet ve Yahudi düşmanlığı yayıyor' iftirasıyla Kur'an'dan bazı ayetlerin çıkartılmasını istemişler. Bunlar 21. yüzyılın beyinsizleri, barbarları ve Ebu Cehilleridir, DEAŞ’ın batı versiyonudur" - "Nice Ebu Cehiller, Sarkozy'den daha kudretli, daha azılı nice İslam düşmanları, Kur'an'ı yok etmek, bu mümkün değilse tahrif etmek, bu da mümkün değilse bazı ayetleri Kur'an'dan çıkarmak istediler ama başaramadılar, hepsi yok oldular ama Kuran var ve kıyamete kadar da var olacaktır"

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Fransa eski Cumhurbaşkanı, azılı İslam düşmanı Sarkozy dahil 300 Fransız yazar, siyasetçi; 'şiddet ve Yahudi düşmanlığı yayıyor' iftirasıyla Kuran'dan bazı ayetlerin çıkartılmasını istemişler. Bunlar 21. yüzyılın beyinsizleri, barbarları ve Ebu Cehilleridir, DEAŞ'ın batı versiyonudur." ifadesini kullandı.

Bozdağ, Twitter hesabından, Fransa'da Kur'an-ı Kerim'den "şiddet ve Yahudi karşıtı fikirleri yaydığı gerekçesiyle bazı ayetlerin çıkarılması" yönünde yayımlanan bildiriye ilişkin paylaşımda bulundu.

Söz konusu bildiriye tepki gösteren Bozdağ, şunları kaydetti:

"Fransa eski Cumhurbaşkanı, azılı İslam düşmanı Sarkozy dahil 300 Fransız yazar, siyasetçi 'şiddet ve Yahudi düşmanlığı yayıyor' iftirasıyla Kur'an'dan bazı ayetlerin çıkartılmasını istemişler. Bunlar 21. yüzyılın beyinsizleri, barbarları ve Ebu Cehilleridir, DEAŞ'ın batı versiyonudur. Nice Ebu Cehiller, Sarkozy'den daha kudretli, daha azılı nice İslam düşmanları, Kur'an'ı yok etmek, bu mümkün değilse tahrif etmek, bu da mümkün değilse bazı ayetleri Kur'an'dan çıkarmak istediler ama başaramadılar, hepsi yok oldular ama Kur'an var ve kıyamete kadar da var olacaktır. Sadece Sarkozy ve onun gibi hamakatin zirvesindeki İslam düşmanları değil bütün İslam düşmanları ve hatta tüm insanlar, cinler ve şeytanlar bir araya gelseler dahi Kur'an'ın veya bir suresinin ya da bir ayetinin benzerini getiremezler ve de Kur'an'ı asla değiştiremezler."

Bozdağ, Kur'an-ı Kerim'i Hazreti Muhammed'e vahyedip onun elçiliği ile insanlara tebliğ ettirenin de kıyamete kadar Kur'an'ı koruyacak olanın da Yüce Allah olduğunu hatırlatarak, buna ilişkin "Hicr, Bakara ve En'am" surelerinden örnekler verdi.

Erken seçim öncesi sürpriz gelişme! Erken seçim öncesi sürpriz gelişme!
Muharrem İnce, Temel Karamollaoğlu ile görüşecekMuharrem İnce, Temel Karamollaoğlu ile görüşecek
Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener seçim vaatlerini açıkladıCumhurbaşkanı adayı Meral Akşener seçim vaatlerini açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Fransa Sarkozy

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Can Ataklı'nın yazısı gündeme bomba gibi düştü: Meral Akşener'e Adil Öksüz tuzağı

Can Ataklı'nın yazısı gündeme bomba gibi düştü: Meral Akşener'e Adil Öksüz tuzağı

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'dan Muharrem İnce uyarısı

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'dan Muharrem İnce uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

Muharrem İnce açıkladı! Demirtaş sürprizi

Muharrem İnce açıkladı! Demirtaş sürprizi

Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!

Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!

Cem Uzan yeniden parti başkanı oluyor

Cem Uzan yeniden parti başkanı oluyor

Bahçeli'den Meral Akşener'e: Kadınsın diye bir şey demiyorum

Bahçeli'den Meral Akşener'e: Kadınsın diye bir şey demiyorum

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Afrin yanıtı

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Afrin yanıtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.